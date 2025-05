Poetto, un mare di rifiuti dopo le feste 

La stagione estiva non è nemmeno iniziata ma già gruppi di incivili stanno trasformando il tratto quartese del Poetto in una pattumiera a cielo aperto.

Complice le serate organizzate nei giorni scorsi nei locali del lungomare, che hanno richiamato migliaia di persone, la spiaggia e la passeggiata sono diventate un letamaio.

Quindici chili di rifiuti

La prova nei numeri: nei primi quattro giorni di bonifiche giornaliere portate avanti dalla De Vizia sono stati raccolti 15 quintali di spazzatura, tra plastica, bottiglie, vetro e altro.

Se il buongiorno si vede dal mattino, le previsioni per i giorni e i mesi che verranno, quando l’arenile si affollerà ancora di più di persone, non sono buone. Nei giorni scorsi la sabbia è stata disseminata di bottiglie di alcolici, cartoni di pizza e cartacce varie che, come sempre, sono stati abbandonati anche nei muretti in pietra rimasti e all’altezza del parco giochi per i bambini.

«C’è una parte di giovani», dice il presidente del Comitato di Margine Rosso Emanuele Contu, «che pensa al divertimento senza rispettare gli spazi comuni. In inverno sporcano piazze e altri luoghi di incontro, mentre con l’inizio della bella stagione si trasferiscono al Poetto: cambiano i luoghi di incontro ma non cambiano i comportamenti e le spiagge sono quelle più prese di mira».

I falò

Tra l’altro Margine Rosso è una delle zone più a rischio anche per i falò. Ogni anno con l’arrivo dell’estate, gruppi di ragazzini organizzano fuochi improvvisati in riva al mare con tanto di contorno di rifiuti sparsi ovunque. «Per ora non hanno ancora iniziato», aggiunge Contu, «ma quando la stagione entrerà nel vivo, non c’è dubbio che torneranno anche i fuochi in spiaggia così come accade ogni anno».

Forse nemmeno gli operai della De Vizia si aspettavano, di trovarsi davanti così tanti rifiuti. Le bonifiche per fortuna, consentono di restituire ogni mattina arenile e passeggiata tirati a lucido. La pulizia va avanti con i pulispiaggia che rimestano la sabbia per eliminare anche eventuali tracce di vetro e manualmente con lo svuotamento dei cestini e con le pinze per rimuovere spazzatura dalla vegetazione a bordo spiaggia.

«Più controlli»

«Si dovrebbero prendere seri provvedimenti per evitare che queste orde di incivili gettino i rifiuti dove meglio credono», suggerisce una frequentatrice del lungomare, Sara Murtas, «ci sono le telecamere al Poetto quindi perché non individuarli e costringerli a pulire lo sporco che lasciano? Altrimenti non impareranno mai». Perché, sottolinea Renzo Porrà, «puoi anche fare ordinanze che vietano ai locali di vendere bottiglie di vetro ma tanto poi i ragazzini se le portano da casa e il risultato non cambia».

Per cercare di prevenire l’abbandono indiscriminato di rifiuti, sono già state sistemate, in netto anticipo, le isole ecologiche all’ingresso delle varie spiagge. Sono identiche all’anno scorso: in legno con le batterie di bidoni per la raccolta di vetro, plastica, carta e secco. E con una copertura in modo da essere più gradevoli alla vista.

