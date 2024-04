Poetto, un 30enne  trovato morto  

I suoi effetti personali e alcuni indumenti sono stati trovati sabato sera davanti al mare del Margine Rosso. Di Luca Spinardi, 30 anni di Oristano, da quel momento si sono perse le tracce. Ieri mattina il tragico ritrovamento: il corpo senza vita dell’uomo è stato restituito dal mare nel tratto della spiaggia del Poetto all’altezza dell’ospedale Marino. Dai primi accertamenti svolti dalla Polizia non risulta nulla che possa far pensare a qualcosa di diverso dalla morte per cause naturali.

L’allarme è scattato sabato, dal momento in cui i familiari non riuscivano più a mettersi in contatto con il trentenne. L’ultimo contatto lo dava nella zona del Margine Rosso: qui sono stati trovati i suoi indumenti. Sono iniziate le ricerche da parte di vigili del fuoco, carabinieri, poliziotti e Guardia Costiera. Ieri mattina il corpo senza vita del trentenne è stato ritrovato da una persona nel lungomare del Poetto di Cagliari. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA