Poetto, turista derubato: il ladro viene scoperto grazie al gps nei bagagli  

Disavventura a lieto fine per un giovane turista che appena messo piede in Sardegna ha raggiunto con la sua auto il Poetto di Quartu.

Impaziente di godersi la prima giornata di vacanza con un lungo bagno, ha parcheggiato e si è diretto subito in spiaggia. Al suo rientro ha però avuto l'amara sorpresa di trovare il finestrino dell’auto infranto e tutti i bagagli spariti.

Il giovane, un ventinovenne proveniente dalla Lombardia, non si è però scoraggiato: è salito in auto e ha raggiunto la caserma dei carabinieri facendo denuncia ai militari della Stazione e soprattutto svelando un dettaglio importante: all’interno della valigia che gli era stata rubata, aveva nascosto un piccolo localizzatore gps.

Le ricerche sono state immediate partendo proprio dai segnali inviati dal dispositivo che hanno consentito ai militari di seguire in tempo reale gli spostamenti del ladro. In meno di un'ora l’indagine lampo ha portato i carabinieri in un cortile alla periferia di Quartu, dove hanno sorpreso un sessantaduenne bosniaco residente a Olbia, già noto alle forze dell’ordine, intento a svuotare la valigia.

L'uomo è stato subito fermato e denunciato a piede libero per ricettazione. Durante il controllo, sono stati recuperati il bagaglio ancora intatto, uno zaino, un portafogli contenente 200 euro e un lettore musicale, tutto immediatamente restituito al legittimo proprietario. Grande la soddisfazione della vittima e dei carabinieri: il turista ha così potuto riprendere il suo tour vacanza in Sardegna.

