L’allarme
12 agosto 2025 alle 00:55

Poetto, troppe barche «Mare a numero chiuso come per le spiagge» 

Le soste in rada al centro delle polemiche legate alla presenza di rifiuti in acqua 

Il fenomeno si registra soprattutto nelle ore più calde, quando la brezza di mare prende il sopravvento e spinge a riva liquami e rifiuti. Al Poetto di Cagliari è successo anche domenica. Complice anche l’elevato numero di bagnanti, le acque vicino alla spiaggia sono diventate torbide. Molti cagliaritani hanno preferito chiudere ombrelloni e sdraio e tornare a casa ripensando al 4 luglio, quando il sindaco Massimo Zedda vietò la balneazione nel tratto che va dal vecchio Ospedale Marino allo stabilimento Ottagono: «Il problema non dipende dai canali del Molentargius che, in corrispondenza dell’ippodromo, tramite l’idrovora aspirano acqua dal mare e non sfociano in mare. Verosimilmente le cause sono legate alle alte temperature, alla mancanza di vento e a possibili scarichi di imbarcazioni». Sul banco degli imputati le barche che, soprattutto nel fine settimana, gettano l’ancora a poche centinaia di metri dalla riva e che sverserebbero in mare liquami. Una situazione arrivata al limite, tanto che qualcuno suggerisce il numero chiuso in mare, come nelle spiagge.

Le “scie chimiche”

«Domenica ho notato una gran quantità di schiuma gialla, quella tanto odiata dai bagnanti, tra la Quarta e la Quinta fermata». Maria Nunziata Abis gestisce la cooperativa Golfo degli Angeli e i sette stabilimenti balneari al Poetto. «Abbiamo una rete costituita dai nostri addetti al salvamento che in tempo reale segnala eventuali anomalie al 1530 della Capitaneria». Per la responsabile della cooperativa l’origine delle scie chimiche di liquami è riconducibile alle barche. «Quelle che stazionano di fronte alla Prima fermata sono tantissime, come piccoli condomini che invadono il mare». Venti sono cadute nella rete della Polizia locale che ha pattugliato con il gommone il tratto tra Marina Piccola, Sella del Diavolo, Cala Fighera, Cala Mosca e Sant’Elia dove c’è il divieto di navigazione e di sosta a meno di 50 metri dalla costa.

Nessun collegamento

L’ammiraglio Giovanni Stella comanda la Guardia costiera di Cagliari. «Non vedo alcun collegamento tra barche e inquinamento». Qualcuno scaricherebbe i liquami in mare. «Se hanno sistemi di trattamento, lo possono fare a tre miglia dalla costa. Altrimenti oltre le 12 miglia o in porto». Scarichi abusivi da terra? «Ho dato disposizioni per la ricerca, ma non dimentichiamo che la torbidità dipende da tanti fattori, non necessariamente dalle imbarcazioni».

I valori

«I controlli nelle stazioni di prelievo sono serrati e precisi». Nicoletta Ornano è la responsabile dell’Arpas, l’agenzia regionale che si occupa di ambiente e che il 4 luglio aveva individuato valori di Esterichia coli doppi rispetto ai parametri stabiliti dalla legge. «Non abbiamo rilevato scarichi a mare. Il caldo e l’assenza di vento possono causare acqua stagnante. Riceviamo molte segnalazioni, ma i prelievi delle acque di balneazione, vicino alla riva, non hanno accertato nessun valore fuori norma».

Più sensibilizzazione

Alessandro Cau è un professore al Dipartimento di biologia dell’Università del capoluogo. «Purtroppo individuare i colpevoli è molto difficile di giorno, di notte è praticamente impossibile». Come risolvere il problema? «Non ci sono alternative – conclude Cau – se non sensibilizzare i proprietari delle imbarcazioni che attraccano nei porti turistici o intensificare i controlli, anche utilizzando strumenti elettronici».

