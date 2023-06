Poetto, torna la guerra dei decibel 

L’ordinanza è entrata in vigore il primo giugno: stop alla musica al Poetto a mezzanotte durante la settimana e all’una nei weekend – venerdì e sabato - nei festivi e nei prefestivi. Peccato però che c’è già chi non rispetti gli orari sparando decibel a tutto volume ben oltre le tre del mattino con buona pace di chi l’indomani deve alzarsi presto per andare a lavoro o anche per gli anziani, malati e tutti quelli che vogliono riposare in santa pace.

Raffica di proteste

Così, a stagione appena iniziata, già fioccano le proteste soprattutto nelle zone di Quartello e di Is Arenas, dove più forte arriva la musica, ma anche oltre, da Pitz’e Serra a piazza IV Novembre. E le lamentele sono arrivate anche sui social: «Sono le tre del mattino e a Quartu in zona via Salieri, si può tranquillamente ballare con la musica proveniente dal Poetto» scrivono i residenti, «inutile fare le ordinanze "perentorie" se poi non si fanno rispettare. Per chi ha necessità di riposare, questa estate (così come in quella passata) meglio confidare nel maestrale anziché in chi deputato a far rispettare le regole».

I comitati

«Puntuale come ogni anno con l’arrivo dell’estate si ripresenta il problema dell’eccessiva emissione di decibel dei locali presenti al Poetto», dice la presidente del comitato spontaneo di Quartello Marina Lattanzi, «che non rispettano i limiti imposti dalle normative comunali. In queste prime calde notti molti cittadini sono stati disturbati dalla musica sparata a volume altissima e protratta fino all’alba». Detto questo, «ci sono bambini, anziani e disabili che vanno tutelati, oltre alle persone che il giorno dopo devono andare al lavoro. Le ordinanze vanno rispettate per cui ci auguriamo che vengano fatti subito i controlli a tutela della salute dei cittadini».

Margine Rosso

Altra zona sensibile è quella di Margine Rosso a ridosso dei locali del lungomare. «Come sempre con l’inizio della movida i più esposti sono i residenti», spiega il presidente del Comitato, Emanuele Contu, «che si lamentano per il mancato rispetto delle ordinanze comunali che impongono orari precisi per lo stop della musica. Se esistono delle regole è doveroso farle rispettare, ancor più quando i cittadini esprimono il loro dissenso». L’ordinanza tra l’altro, prevede anche che vengano rispettati i limiti che vanno dai 40 ai 70 decibel.

RIPRODUZIONE RISERVATA