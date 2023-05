Poetto, torna il mercato dei ricci 

Sì ai camion bar nei parchi e, dopo la sperimentazione di alcuni anni fa, torna il mercato dei ricci al Poetto. Via libera al nuovo piano del commercio in città, con una serie di regole studiate per mettere ordine nel settore: dal mercato di via della Musica che sarà spostato a Is Arenas - una volta realizzati i lavori di restyling - al rilancio dello spazio per gli ambulanti a Flumini.

I camion bar

Un capitolo è dedicato al commercio itinerante: «È consentita la sosta per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore», si legge nel documento, «fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con successivo spostamento di almeno 250 metri. E non è consentito sostare nello stesso posto nella stessa giornata». Sì a camion bar e bancarelle, ma non sul lungomare Poetto, off limits per il commercio itinerante dal Margine Rosso sino al confine con Cagliari. «È inoltre prevista l’assegnazione di eventuali spazi all’interno dei parchi comunali e in occasione di feste e altri eventi», spiega l’assessora alle Attività produttive Rossana Perra. Una nuova organizzazione durante le principali feste e sagre in città: da Sciampitta alla festa di Sant’Elena, ma anche per San Giovanni, Santa Maria degli Angeli e Santa Maria di Cepola.

Il mercato civico

Nuova vita per il mercato civico di via Dessì. Resta in piedi l’ipotesi annunciata mesi fa di trasferimento con molta probabilità in viale Colombo - con parcheggio interrato - nel frattempo viene definito un piano di rilancio per il mercato sempre meno affollato di commercianti e clienti. Oltre ai boxisti che vendono prodotti alimentari, viene previsto «l’ampliamento della sua destinazione attraverso la vendita di ulteriori prodotti, la preparazione di cibi, la somministrazione di alimenti e bevande nonché allestimenti di esposizioni o mostre», viene spiegato nel nuovo piano per il commercio. Tutto questo «al fine di attribuire al mercato anche una connotazione di luogo di aggregazione cittadina».