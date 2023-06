Poetto, telecamere contro i vandali 

In fondo c’era da aspettarselo, ma forse non così presto. Il nuovo Poetto, con la sua promenade, le piazzette, il verde, è già nel mirino dei vandali. Così il Comune ha deciso di correre subito ai ripari, prima ancora di togliere recinzioni e transenne e di rendere aperto e fruibile tutto il lungomare. Come? Con le telecamere, tante, sistemate quasi su ogni palo della nuova passeggiata. Ieri mattina il collaudo e da adesso l’area sarà sotto stretto controllo, a rischio e pericolo di chi decide lo stesso di fare baldoria e raid.

Prime avvisaglie

E il pericolo che la situazione degeneri c’è eccome. Lo scorso fine settimana gruppi di ragazzini hanno spostato le recinzioni e sono entrati nella nuova passeggiata passando sul verde delle piantine appena sistemate e bivaccando nelle nuove panchine lasciandosi dietro bottiglie, cartoni di pizza e resti di cibo. L’estate è lunga e c’è il rischio concreto che succeda quanto è accaduto anche negli ultimi anni quando dopo le serate nei locali del lungomare ci si riversa a bordo spiaggia gettando rifiuti ma anche danneggiando ciò che capita a tiro.

Preoccupazione

E chi in questi giorni sta affollando il Poetto conosce i rischi. «Speriamo che tutto quello che di bello è stato fatto non sia rovinato dai soliti balordi», sottolinea Irene Mascia 34 anni, «purtroppo ogni estate la zona è frequentata la notte e fino all’alba da bande di ragazzini, che girano spesso ubriachi distruggendo ciò che capita a tiro. Mi auguro facciano di tutto per preservare il lavoro fatto». Le fa eco Massimiliano Melis 27 anni che aggiunge, «io vengo spesso qui a correre, e diciamo che ho visto il cantiere nascere e adesso, quasi, chiudersi. Ho pensato subito al problema del vandalismo. Bisogna trovare una soluzione definitiva per cercare di arginare teppisti e incivili».

Il progetto

La prima tranche di lavori che cambieranno il volto del Poetto ha riguardato il tratto tra la Marinella e il campo da basket dove sono stati realizzati camminamenti, aree verdi, passerelle per la spiaggia e percorsi pedonali e ciclabili. Il progetto totale da 12 milioni di euro, è diviso per lotti. Tra gli interventi previsti c’è la realizzazione di un parcheggio alberato, servito da una nuova strada, e un percorso dedicato ai runner. Ci sono anche i deck, i passaggi per raggiungere la spiaggia, che fungeranno da protezione per l’arenile, e una fascia verde attrezzata fra la maxi passeggiata e la pista dedicata alle bici. Il cantiere ripartirà dopo l’estate.

E intanto la zona del Poetto è già stata oggetto nei giorni scorsi di controlli straordinari da parte delle forze dell’ordine. Gli ultimi lo scorso fine settimana, per far sentire sempre più forte la presenza di polizia e carabinieri e far capire ai teppisti che non possono fare quello che vogliono nel lungomare.

