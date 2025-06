Poetto, sosta selvaggia e parcheggiatori abusivi 

C’è il dibattito tutto politico sui parcheggi gratis che ci sarebbero ma che per qualcuno alla fine non ci sono. E poi quello di strada, sui parcheggi che non ci sarebbero ma che qualcuno, forzando le regole, riesce comunque a trovare. Al Poetto continua la “guerra” dei parcheggi: l’ultimo caso “scoppia” in via Ausonia dove dominano «sosta selvaggia e parcheggiatori abusivi», denuncia Stefania Loi, consigliera comunale di FdI in una interrogazione. «C’è un degrado crescente che affligge la zona di via Ausonia, nei pressi della Chiesa Madonna della Salute, tra sosta irregolare, prepotenze e insicurezza percepita dai residenti. I marciapiedi sono invasi, le auto sulle aiuole, i parcheggiatori abusivi talvolta molesti e aggressivi verso chi segnala la situazione. Il disagio è forte e riguarda soprattutto chi ogni giorno cerca di vivere il quartiere con civiltà», spiega la consigliera. Che conclude: «Serve un impegno concreto per tutelare i residenti e sostenere gli agenti, che non possono essere lasciati soli di fronte a queste situazioni».

Lo scontro, sui parcheggi “liberi” è politico. Dopo la rassicurazioni del sindaco, che sull’Unione Sarda ricorda che «il 96% dei posti nella zona è gratuito», ribatte Alessandro Serra, coordinatore cittadino di Forza Italia. «I dati diffusi dal sindaco non tengono conto che in molte vie del Poetto fino al 50% degli stalli è riservato ai residenti. Che significa che metà dei parcheggi è inaccessibile per tutti gli altri. Cagliari merita una mobilità moderna, equa e accessibile. Non un lungomare blindato da divieti, riservato a pochi e a pagamento per tutti». ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA