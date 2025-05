Poetto, smantellato il parcheggio abusivo 

Le transenne piazzate in modo da costringere le auto a transitare davanti alla postazione realizzata con ombrellone e sedie. Così un 55enne di Sant’Elia e alcuni giovani, ieri mattina, hanno iniziato la loro attività nello sterrato di Marina Piccola al Poetto, diventato, nella parte finale poco prima dell’area militare, un parcheggio a pagamento. Senza nessuna autorizzazione, come emerso nel blitz della Polizia Locale, insieme a quella di Stato, verso le 10,30 dopo le segnalazioni arrivate per denunciare la strana attività su un terreno del demanio regionale. Così l’attrezzatura è stata sequestrata e al termine degli accertamenti, l’uomo sanzionato come previsto dal Codice della Strada. Se l’attività dovesse essere reiterata invece l’illecito potrà sfociare in reato penale.

Le chiamate

Il bel tempo e il caldo, oltre al giorno feriale, hanno spinto centinaia e centinaia di persone verso il Poetto, affrontando anche il consueto problema: la carenza di parcheggi. Lo spiazzo di Marina Piccola è stato preso d’assalto. Ma nella parte finale gli automobilisti si sono imbattuti in una zona transennata e controllata da alcune persone che chiedevano dei soldi per poter lasciare la vettura. Le transenne bloccavano il passaggio lasciando aperto solo un varco proprio in corrispondenza della postazione per poter pagare una tariffa per mezza giornata o per tutto il giorno. C’è chi ha parcheggiato, saldando quando dovuto. Ma qualcuno ha segnalato il tutto alle forze dell’ordine. Due pattuglie della Municipale e una volante della Polizia di Stato hanno raggiunto lo spiazzo, identificato l’uomo e alcuni ragazzi che erano con lui. Ombrellone e sedie sono state sequestrate insieme alle somme già percepite, secondo le accuse, in modo illegale. Ed è scattata la sanzione per il 55enne. Intanto gli agenti facevano parcheggiare, ovviamente senza far pagare nulla, gli automobilisti che continuavano ad arrivare a Marina Piccola.

La richiesta

L’uomo, durante le operazioni di identificazione, ha spiegato agli agenti di aver inviato una richiesta alle istituzioni per poter realizzare un parcheggio, mostrando anche il documento. Ovviamente non è mai arrivata una risposta. Inoltre ha riferito di aver fatto tutto soprattutto per i giovani che erano con lui: ragazzi che altrimenti avrebbero potuto prendere delle strade sbagliate. Invece così avevano un’occupazione. Alla fine lo spiazzo finale è stato liberato da tutto: in poco tempo si è riempito di auto.

