Poetto, segnaletica stradale nel mirino 

È allarme in città per i furti dei cartelli della segnaletica stradale. Nei giorni scorsi sono spariti i pannelli che indicano i divieti di sosta al Poetto nei pressi di S’Arena e altri di divieto di accesso sempre nella stessa zona. A volte si tolgono i cartelli per parcheggiare tranquillamente dove non è consentito, in curva, negli spartitraffico, nel lungosaline e persino dentro le rotatorie.

Furti di cartelli, sempre di divieto di sosta, anche in via Volta in pieno centro. In questo caso è successo nei giorni scorsi in occasione del passaggio di una processione. Questo perché si crede che eliminando i cartelli di divieto non possano scattare le multe.

Non solo: quando non si riesce a portarla via, la segnaletica viene invece imbrattata con le bombolette spray per renderla illeggibile. Succede ad esempio tra le vie La Marmora e Vittorio Emanuele ma succede anche sempre al Poetto dove ad essere stati deturpati sono anche i cartelli che indicano le direzioni dove andare. Qualche tempo fa un vandalo aveva imbrattato tutti i cartelli non solo del Poetto ma anche di tutto il litorale con la scritta Jon, lasciando la sua firma che ancora appare in diverse zone.

RIPRODUZIONE RISERVATA