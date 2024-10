Poetto, secco no ad altri parcheggi 

Il Piano di utilizzo dei litorali supera lo scoglio delle osservazioni, pronto per l’adozione definitiva in attesa dei pareri di Regione e Città metropolitana che dovrebbe arrivare a giorni.

Ieri il voto in Consiglio comunale: no a nuovi parcheggi accanto al Poetto, dove ci sarà spazio solo per lo sport e la pineta che sta rinascendo, mentre vengono confermate le mega aree per la sosta lontane dalle spiagge quartesi, la caletta per i naturisti con chiosco vicino a Is Canaleddus, e ci sarà una piccola concessione demaniale anche nella lottizzazione di Marina delle Nereidi. «Un importante strumento di programmazione atteso a Quartu da 26 anni», il commento del sindaco Graziano Milia dopo il via libera all’unanimità.

Le mini modifiche

Oltre cento le osservazioni presentate da cittadini, enti pubblici e operatori balneari. Fra le tante c’è il sì all’aumento degli spazi al coperto nei chioschi, no all’ampliamento delle concessioni. Accolta la richiesta di avere bagni e docce più vicini agli stabilimenti, e l’ok alla concessione di spazi per lo sport e noleggio di piccoli natanti senza corsia verso il mare.

Per il resto il Pul resta invariato: ci saranno i sei mega parcheggi di scambio lontani dalle spiagge quartesi, ma collegati attraverso bus navetta con le località balneari della città. Previste nuove concessioni per i chioschi, sia al Poetto che dal Margine Rosso in poi, senza togliere spazio alla spiaggia libera e allo sport.

Dopo quasi tre ore di discussione è arrivato il sì all’unanimità. «Questo», le parole dell’assessore all’Urbanistica Aldo Vanini, «è un piano il cui principio di base è un equo bilanciamento tra la fruizione libera della nostra costa e l’aumento dei servizi a disposizione di cittadini e turisti che sceglieranno Quartu». Il presidente della commissione Urbanistica, Stefano Busonera, che per settimane ha convocato le commissioni in plenaria per l’analisi delle osservazioni, sottolinea l’importanza del voto di tutto il Consiglio: «Abbiamo dimostrato di essere uniti quando si fa il bene della città, senza contrapposizioni politiche».

Via libera bipartisan

Via libera anche delle opposizioni. «Un sì con riserva», precisa il capogruppo di FdI Michele Pisano, «lasciare la fascia oltre la spiaggia senza servizi rischia di trasformare quello spazio in terra di nessuno e di minare la libera iniziativa economica, segno di una visione ideologica e di un approccio fortemente conservativo della maggioranza».

Ok di tutto il Consiglio anche all’ordine del giorno proposto da centrosinistra e parte delle opposizioni. Il documento prevede un’armonizzazione fra zone demaniali e fascia oltre l’arenile «anche al servizio degli operatori delle concessioni balneari». Programma inoltre «premialità alle concessioni per il miglioramento dell’accessibilità e delle attività per speciali categorie. Tutto nel rispetto dei principi di tutela paesaggistica e ambientale».

RIPRODUZIONE RISERVATA