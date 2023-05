Poetto, rivolta contro le strisce blu 

Già gli anni scorsi erano infuriati di dovere pagare per assicurarsi un posto in spiaggia, figuriamoci adesso che al Poetto e in alcune zone del litorale le strisce blu saranno attive per un mese in più - dal 1 giugno al 30 settembre e non più dal 20 giugno al 15 settembre – e per un’ora in più, cioè dalle 9 alle 19 mentre prima il parchimetro si spegneva alle 18.

Una decisione che, a pochi giorni dal via alla stagione balneare, si sta tirando dietro una scia di proteste da parte di bagnanti e frequenatori che minacciano anche di dire addio per sempre al tratto quartese della spiaggia dei centomila nonostante le tariffe per parcheggiare restano le stesse: 5 euro per una giornata, 3 euro per mezza. Divisi invece i gestori e i titolari di chioschi e stabilimenti, tra i quali c’è anche chi sostiene «che, in sostanza, non cambia niente».

I cittadini

«Secondo me far pagare è assurdo» dice Carla Mattana 45 anni, «alla fine la gente pur di non stare nelle strisce blu metterà le auto dentro le aiuole. Tra l’altro poi le tariffe sono troppo alte e così ci portano al punto di non poter andare più nella nostra spiaggia. Aggiungo che i parcheggi si pagano dove c’è un servizio e soprattutto sorveglianza. Se devo pagare voglio la macchina sicura e non distrutta dalle auto messe a casaccio solo per fare cassa». Rincara Roberto Asuni 35 anni, «Poi ci si chiede perché le persone parcheggino ovunque tranne che nelle strisce blu, con la crisi che c’è ci manca solo che uno debba pagare anche per andare in spiaggia. Per avere poi quali servizi? È vero che si sono spiagge lungo la costa dove si paga, ma ci sono anche tutti i servizi compresi».

Gli operatori