Poetto, ritorna la sosta selvaggia 

Sorpresa per i bagnanti che hanno preso d’assalto la spiaggia del Poetto in questo primo fine settimana di caldo estivo. Via le transenne da tutto il perimetro, il Comune ha reso fruibile il tratto della nuova passeggiata con la promenade, il verde, il percorso pedonale e le piste ciclabili, dalla Bussola fino al Lido Mediterraneo. I problemi però restano sempre i soliti: parcheggi insufficienti soprattutto nel fine settimana e sosta selvaggia per cercare, anche di sfuggire alle strisce blu.

Più parcheggi

«La pecca più grande del Poetto sono proprio i parcheggi insufficienti», dice Patrizia Luppi 48 anni mentre parcheggia l’auto davanti a La Marinella, «è un’ora che giriamo per cercare un posto per fare colazione e finalmente ne abbiamo trovato uno a pagamento. Per questo dico, ben vengano le strisce blu, perché almeno garantiscono un ricambio. Ma ci deve essere una giusta ripartizione tra parcheggi liberi e parcheggi a pagamento. Abbiamo un Lido meraviglioso, il parcheggio deve essere un servizio accessibile». Poco più avanti Michela Mascia 31 anni, paga il ticket, col bimbo tenuto per mano: «Pagare è giusto anche perché così il parcheggio lo trovi. Certo nel fine settimana è più difficile ma prima o poi si liberano. Quello che però vorrei sottolineare è che il ticket è troppo caro». In realtà le tariffe sono rimaste le stesse: tre euro per mezza giornata, cinque per una giornata intera e un euro all’ora.

La sosta selvaggia

Il problema sono i furbetti. Quelli che l’auto la lasciano sugli spartitraffico, in curva, nel lato saline a due passi dai fenicotteri e persino dentro le rotatorie. «Gli incivili purtroppo ci sono ovunque» commenta Matteo Piras 48 anni, «servono più controlli per evitare la sosta selvaggia anche perché le auto lasciate a casaccio impediscono spesso anche l’uscita agevole a chi invece ha parcheggiato bene. Io sono favorevole alle strisce blu, perché preferisco pagare ma avere la garanzia di trovare uno spazio libero piuttosto che girare ore sotto il sole cocente».

La pensa allo stesso modo Maria Grazia Oggiano 85 anni, «è un servizio e lo paghi» dice appena arrivata in spiaggia, «io sono arrivata alle 11 e ho trovato parcheggio davanti alla spiaggia, se non ci fossero state le strisce blu non lo avrei mai trovato».

Chi protesta

E poi ci sono quelli che i parcheggi a pagamento non li vogliono, come Liliana Parisi 62 anni. «Sono senza parole davanti a una simile ingiustizia» dice, «la spiaggia è un diritto di tutti e non è assolutamente giusto che si debba pagare il parcheggio. Non tutti con la crisi che c’è possono pagare tre euro per mezza giornata o cinque euro, se poi si viene tutti i giorni diventa proprio una tassa. Speravo li abolissero».

Invece si paga, con le strisce blu concentrate soprattutto davanti a La Marinella, allo stabilimento Passaggio a Nord Ovest e poi a Margine Rosso e a Kal’e Moru.

