Poetto, riqualificazione promossa 

Poco più avanti Antonella Piras, 58 anni, osserva oltre la recinzione: «Hanno fatto una cosa interessante» dice, «il problema però resta quello del parcheggio che non so come avranno intenzione di risolverlo. Soprattutto il sabato e la domenica le aree di sosta, mi riferisco soprattutto a quelle libere, non sono sufficienti per accogliere tutti le persone che si riversano in spiaggia». Di fianco a lei Roberto Orrù, 59 anni, aggiunge: «La cosa bella è che non ci sono più le pietre in quel percorso pedonale a bordo spiaggia. Non si poteva passare perché molte erano divelte e si rischiava di inciampare e così eri costretto a passare nella pista ciclabile. Per fortuna le hanno eliminate».

«Mi sembra che abbiano fatto un bel lavoro» dice Nicola Meloni 45 anni, «sto facendo una passeggiata proprio per vedere cosa è venuto fuori dai lavori degli ultimi mesi. Peccato che ci siano ancora le transenne speriamo che le tolgano presto per poter arrivare facilmente in spiaggia. Indubbiamente è più ordinato anche la parte delle piste ciclabili e pedonali».

Il nuovo Poetto piace ai bagnanti. Le piste pedonali e ciclabili, la nuova passeggiata a bordo spiaggia, le panchine e l’area verde, sembrano soddisfare un po’ tutti. Il cantiere è ormai praticamente chiuso e a giorni i frequentatori del tratto quartese della spiaggia dei centomila potranno godere di questa parte di lungomare del tutto rinnovata.

Le opinioni

«Mi sembra che abbiano fatto un bel lavoro» dice Nicola Meloni 45 anni, «sto facendo una passeggiata proprio per vedere cosa è venuto fuori dai lavori degli ultimi mesi. Peccato che ci siano ancora le transenne speriamo che le tolgano presto per poter arrivare facilmente in spiaggia. Indubbiamente è più ordinato anche la parte delle piste ciclabili e pedonali».

Poco più avanti Antonella Piras, 58 anni, osserva oltre la recinzione: «Hanno fatto una cosa interessante» dice, «il problema però resta quello del parcheggio che non so come avranno intenzione di risolverlo. Soprattutto il sabato e la domenica le aree di sosta, mi riferisco soprattutto a quelle libere, non sono sufficienti per accogliere tutti le persone che si riversano in spiaggia». Di fianco a lei Roberto Orrù, 59 anni, aggiunge: «La cosa bella è che non ci sono più le pietre in quel percorso pedonale a bordo spiaggia. Non si poteva passare perché molte erano divelte e si rischiava di inciampare e così eri costretto a passare nella pista ciclabile. Per fortuna le hanno eliminate».

La rinascita

Il piano di rinascita del Poetto, da 12 milioni di euro, è diviso per lotti. Il primo è appunto quello concluso tra La Marinella e il campetto di basket. Tra gli interventi previsti c’è la realizzazione di un parcheggio alberato, servito da una nuova strada, e un percorso dedicato ai runner. Ci sono anche i deck, i passaggi per raggiungere la spiaggia, che fungeranno da protezione per l’arenile, e una fascia verde attrezzata fra la maxi passeggiata e la pista dedicata alle bici.

«Rispetto a prima è molto migliorato» sottolinea Giancarlo Mereu 62 anni che si aggira dalle parti della Bussola, «hanno sistemato anche il verde ed è più carino esteticamente. Speriamo che le persone lo rispettino».

E ancora Elisabetta Marongiu 49 anni: «Mi sembra che i percorsi pedonali e ciclabili che ci sono al centro siano un po’ troppo attaccati. Se passi con i bambini mi pare pericoloso. Comunque tutto ciò che viene rifatto è gradito. Speriamo che facciano dei controlli soprattutto d’estate per evitare che i vandali distruggano tutto».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata