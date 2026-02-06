Poetto, ripartiti i lavori per riqualificare la passeggiata 

Hanno preso il via nei giorni scorsi i lavori per la riqualificazione del lungomare Poetto anche nel tratto verso Cagliari, dalla Bussola in poi. Ruspe in azione davanti allo stabilimento Marlin: le reti arancioni delimitano tutto il cantiere che arriverà più o meno fino all’Alta Marea.

L’intervento procede in contemporanea con quello già avviato in precedenza nell’altro tratto dal Lido Mediterraneo fino alla fontana e che poi seguirà, anche se in modo diverso, fino a Margine Rosso.

Si lavora spediti in modo da restituire un Poetto tutto nuovo all’inizio dell’estate. Sperando che torni tutto come prima dopo le violente mareggiate del ciclone Harry.

Sia nel tratto dal Lido Mediterraneo alla fontana, sia in quello opposto, dalla Bussola fino al confine con Cagliari ci saranno la passeggiata, il verde, le piste pedonali e ciclabili e le piazzette, così come già realizzato nel primo lotto dalla Bussola fino al Lido mediterraneo. Con priorità data alla rinascita della pineta con grandi spazi verdi.

Discorso diverso invece per la parte che va dalla fontana verso Margine Rosso, dove non c’è la passeggiata e si interverrà soltanto per abbellire e riqualificare il bordo strada. Il via libera della Regione per il secondo e terzo lotto era già arrivato l’anno scorso, lavori finanziati con 9 milioni di fondi Pnrr e destinati a cambiare radicalmente il volto del lungomare cittadino.

