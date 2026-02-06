VaiOnline
Lungomare.
07 febbraio 2026 alle 00:29

Poetto, ripartiti i lavori per riqualificare la passeggiata 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Hanno preso il via nei giorni scorsi i lavori per la riqualificazione del lungomare Poetto anche nel tratto verso Cagliari, dalla Bussola in poi. Ruspe in azione davanti allo stabilimento Marlin: le reti arancioni delimitano tutto il cantiere che arriverà più o meno fino all’Alta Marea.

L’intervento procede in contemporanea con quello già avviato in precedenza nell’altro tratto dal Lido Mediterraneo fino alla fontana e che poi seguirà, anche se in modo diverso, fino a Margine Rosso.

Si lavora spediti in modo da restituire un Poetto tutto nuovo all’inizio dell’estate. Sperando che torni tutto come prima dopo le violente mareggiate del ciclone Harry.

Sia nel tratto dal Lido Mediterraneo alla fontana, sia in quello opposto, dalla Bussola fino al confine con Cagliari ci saranno la passeggiata, il verde, le piste pedonali e ciclabili e le piazzette, così come già realizzato nel primo lotto dalla Bussola fino al Lido mediterraneo. Con priorità data alla rinascita della pineta con grandi spazi verdi.

Discorso diverso invece per la parte che va dalla fontana verso Margine Rosso, dove non c’è la passeggiata e si interverrà soltanto per abbellire e riqualificare il bordo strada. Il via libera della Regione per il secondo e terzo lotto era già arrivato l’anno scorso, lavori finanziati con 9 milioni di fondi Pnrr e destinati a cambiare radicalmente il volto del lungomare cittadino.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il sindaco di Orgosolo, Mereu: assurdo che la politica ignori le 211mila sottoscrizioni

«L’Isola esposta al saccheggio, solo la Pratobello ci salverà»

Appello alla Regione: impugni la legge nazionale di dicembre 
Alessandra Carta
Le competizioni.

Parte la corsa all’oro: c’è la discesa libera

L’Italia a Bormio spera in Franzoni e Paris Domani tocca a Goggia e (forse) Brignone  
Università

«Dobbiamo garantire ai giovani sardi il diritto di restare»

Entro il semestre sarà presentato un piano strategico per le isole 
Caterina De Roberto
Novara

Pestato dai genitori per i voti, si rivolge all’IA

Padre e madre, originari del Bangladesh, denunciati dalla polizia per maltrattamenti 