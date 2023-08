Poetto, prezzi su ma niente stangata 

«È aumentato tutto, altroché». Poetto, Prima Fermata, il sole picchia forte e solo lo Scirocco che soffia a fine mattinata mitiga i 30 gradi. Mario Sechi, 78 anni, si porta le mani sul viso: canottiera azzurra, se ne sta seduto su una sdraio al Golfo 1. «Lettini e ombrellone costano più o meno come l’anno scorso, ma tutto il resto è aumentato: paste, caffè, bottigliette d’acqua. Per non parlare delle birre, i panini, le insalate». Una giornata al Poetto senza pensieri, senza panini da portare da casa, né ombrellone da trasportare e piantare, con tutte le comodità del caso, pranzo e aperitivo compresi, sul lungomare costa più di qualche anno fa ma non raggiunge cifre folli. «Per noi tre, fino alla cena in spiaggia spendiamo 120 euro», dice Marco, turista romano con la moglie Alessandra e il figlio in prima fila al Golfo 1. «Non è poco, ma neanche così tanto come in altre realtà, vedi la Toscana: di sicuro, per i servizi che questa spiaggia offre crediamo che sia una cifra equa», aggiunge. «Con i prezzi siamo in linea con gli anni precedenti», assicura Alessandro Cogoni, rappresentate dei chioschi al Poetto. Tra sdraio e ombrelloni c’è chi nota «un aumento di almeno il 5% in più. «Una pizzetta sfoglia la paghiamo 2 euro, l’anno scorso 1,90», dice la signora Floriana, fila 5 al Golfo 1.

La mappa

Per verificare, basta fare un giro partendo dalla Prima fino alla Sesta. Se si comincia la giornata con pasta e cappuccino, un’insalata ricca a pranzo, gelati, caffè, qualche birra nel pomeriggio, e si finisce con lo spritz, la spesa media (partner compresi) è di 70, 80 euro. Auto nello sterrato di Marina Piccola (parcheggio gratis), alla Prima Fermata il prezzo di due lettini in prima fila per tutto il giorno varia dai 31 (del Golfo degli Angeli) ai 40 delle Palmette. Se però vi accontentate di una fila centrale, per esempio la quarta o la quinta, ve la cavate con 28 euro. Se vi viene fame, ai chioschetti non c’è che l’imbarazzo della scelta: un’insalata di polpo e patate, un piatto di trofie con gamberi e porcini, acqua e caffè costano 30 euro (moltiplicato per due significa 60 solo per il pranzo). Volendo stare più leggeri, si può scegliere un big toast prosciutto e formaggio (4,50 euro), una porzione di bresaola e grana (12 euro), un piatto di anguria (5 euro), più una bottiglietta d’acqua (1,50 euro), il conto arriva a 23 euro (per due 46). Ogni cocktail per l’aperitivo costa in media 8 euro.

Sotto l’ombrellone

La percezione dei bagnanti, cagliaritani e turisti, è però che i prezzi siano aumentati. «Si sono visti anni migliori», dice Alessandro Giustini, di Terni, ogni anno al Poetto in vacanza con la moglie Sonia e il figlio. «Cagliari costa meno di altre città, ma i rincari li abbiamo registrati su tutto: dai lettini al caffè, all’acqua. Per evitare di spendere cifre che sarebbero insostenibili, noi ci organizziamo con panini del supermercato, pizzette del forno, frutta e borsa frigo per l’acqua». Nel conto della giornata c’è spazio per qualche gelato, caffè, una-due birre, l’aperitivo prima di tornare a casa. Insomma, «senza fare grandi cose, in tre spendiamo mediamente 50 euro al giorno», aggiunge. Il concetto lo ribadisce il signor Valter, fila centrale al Golfo 4. «Ha visto i prezzi di un piatto “small” di frutta mista? Sei euro, dovremmo mangiarne almeno due per una porzione normale».

I concessionari

I concessionari ammettono piccolissimi rincari «nell’ordine del 5%, non di più», dice Luciano Spiga, uno dei titolari dell’Oasi. E aggiunge: «Considerati i rincari delle materie prima e il fatto di aver tenuto i prezzi sostanzialmente come in passato, rinunciamo in media a un 10%».

