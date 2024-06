Poetto, più servizi e meno parcheggi 

Il Poetto non è solo sbrago , tintarella e chiacchiere. La “Spiaggia dei centomila” cambia, offrendo a cagliaritani e turisti, che non vogliono passare la giornata sotto l’ombrellone su una sedia sdraio, la possibilità di passare ore in movimento a contatto con la salsedine e la sabbia. Beach volley, surf, beach tennis o gite in gommone, gli stabilimenti balneari sul litorale si fanno trovare pronti per la stagione estiva in arrivo. Non solo bagnanti, quest’anno un trattamento particolare è stato riservato agli inseparabili amici a quattro zampe, con un campus riservato dove vengono coccolati mentre il padrone è in spiaggia. Discorso a parte meritano gli stabilimenti con le stellette, anche quest’anno in prima linea per offrire servizi gratuiti ai meno fortunati.

Via col vento

Di fronte all’ospedale Marino, lontano dalle fermate cool che attraggono ragazzetti e oreri , si può trovare lo spazio giusto per chi non ha voglia di passare il tempo su un lettino in compagnia di un giornale o di un libro. La rastrelliera con decina di tavole da surf e sup (stand up paddle, un misto tra canoa e surf). Pochi fronzoli e tanta voglia di vivere il mare in modo radicale nello stabilimento balneare di Samuele Nonnis. «Siamo gli unici al Poetto che offrono questo tipo di emozioni», racconta Nonnis. «Da noi la plastica è bandita, per questo non facciamo campus estivi con scivoli e casette per i bambini, anche perché farli giocare sotto il sole sarebbe un delitto. Offriamo un punto di aggregazione alternativo per gli adolescenti, un posto protetto dove vige la filosofia del mare e del rispetto della natura». Un angolo di spiaggia in stile californiano. «Per chi tiene alla forma fisica c’è una palestra con panche per pettorali e addominali, manubri e bilancieri».

Qua la zampa

Un’altra novità sul lungomare, per l’estate in arrivo, la offre Il Lido. «Dal primo luglio metteremo a disposizione, soprattutto dei turisti, un campus riservato ai cani», afferma Angelo Cerina, gestore dello stabilimento balneare. «Abbiamo notato che il 30 per cento di che viene in vacanza con gli amici a quattro zampe, spesso non sa dove lasciarli quando non può portarli dietro. Per questo offriamo uno spazio a loro dedicato, il cane viene accudito e coccolato da un educatore cinofilo mentre i padroni magari si godono una nuotata nel mare del Golfo degli Angeli».

Solidarietà e stellete

Anche gli stabilimenti balneari militari del Poetto offrono ai bagnanti servizi oltre il classico ombrellone e lettino. I prezzi sono calmierati, ma si azzerano quando di fronte c’è un bambino disagiato segnalato dai Servizi sociali del Comune o malati con patologie gravi o gravissime. Offerte da spiaggia che, a causa di un leggero ritardo burocratico nella gara d’appalto per la gestione dello stabilimento (le buste saranno aperte martedì), saranno disponibili entro pochi giorni. Al “Golfo 7” l’Amnic offre un servizio dedicato a chi ha difficoltà di movimento.

Bus e parcheggi

La vera impresa per chi vuole trascorrere una giornata al mare è il parcheggio. I consigli sono sempre gli stessi, se proprio non si riesce a lasciare l’auto a casa è consigliabile avventurarsi al Poetto molto presto per sperare almeno di trovare un buco a Marina Piccola o all’ippodromo. Meglio non fare affidamento a parcheggi naif: il carroattrezzi è in agguato. Per chi vole evitare un bagno di sudore, meglio affidarsi alla bici o ai bus del Ctm, oggi il servizio sarà potenziato in attesa che l’8 giugno parta l’orario estivo.

