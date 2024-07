Poetto più inclusivo grazie ai servizi di accompagnamento 

Il mare per tutti. Anche per chi ci vorrebbe andare, ma, da solo, non ce la fa. Riparte a fine luglio il servizio di accompagnamento al Poetto con il progetto la “Terrazza di Pier”, attivo dal 2022, che consente ai disabili gravi e ai loro caregiver di essere accompagnati allo stabilimento balneare dell'Esercito al Poetto e di ottenere assistenza specializzata, grazie al contributo della sezione di Cagliari della Croce Rossa Italiana. Obiettivo: poter raggiungere il bagnasciuga e, attraverso apposite sedute, entrare in acqua. L'attività verrà svolta, presumibilmente nelle giornate di lunedì, mercoledì e giovedì, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18. La Terrazza di Pier è un progetto realizzato in collaborazione con l'Esercito Italiano. «In futuro, il nostro obiettivo, è estendere la collaborazione anche ad altri stabilimenti», spiega l’assessora alla Salute e benessere delle cittadine e cittadini, con delega alle Politiche sociali, Anna Puddu.

Accanto a questa iniziativa, ripartirà anche il servizio di accompagnamento in spiaggia riservato a persone anziane over 70 e a soggetti diversamente abili. ( ma. mad. )

