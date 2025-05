Poetto, passione Beach tennis:  centinaia di fedelissimi ai tornei organizzati dall’Msp 

Prendi un po’ di tennis, di beach volley e di racchettoni da spiaggia, aggiungili a un gruppo numeroso di appassionati, una struttura ben organizzata e una gestione instancabile. Ripetilo ogni mese. È quello che succede al Poetto da una decina d’anni: centinaia di fedelissimi, racchetta alla mano, si ritrovano in spiaggia accomunati dalla passione per il beach tennis, in occasione dei tornei promossi una volta al mese dall’ente di promozione sportiva Msp Sardegna durante il fine settimana.

Otto campi

Ora che l’estate comincia a bussare e la spiaggia si riempie sempre di più, sono tanti i bagnanti che li vedono in azione, ma i “beachtennisti”, a calcare gli 8 campi allestiti allo stabilimento dell’Aeronautica Militare, ci sono tutto l’anno. Anche quando il maestrale invernale sferza, tanto “basta coprirsi e si gioca”.

Sabato scorso l’ultimo appuntamento, un doppio misto in cui nei campi si sono alternate 32 coppie, ciascuna composta da una donna e un uomo. Un evento con cui è stata salutata la stagione invernale: il 1° giugno comincerà quella estiva, e il centro si trasferirà allo stabilimento Altamarea fino al 30 settembre. Sui campi ci sono competizione e premi in palio, ma anche tanta voglia di divertirsi. Tra una volée e uno smash, volano anche risate e prese in giro, in quello che, per quanto ampio, è un gruppo compatto di giocatori che si conoscono da tanto. «Abbiamo tante persone, e questo ci dà la possibilità di realizzare tornei di diversi livelli, principiante, intermedio ed esperto», spiega Roberto Valletta. Dietro tutta l’organizzazione, nella veste di gestore, annunciatore dei match e anche giocatore, c’è lui. «I tornei che promuoviamo mensilmente contano mediamente 80 persone, in più organizziamo competizioni internazionali: l’anno scorso il mondiale di beach tennis, a cui hanno partecipato in 400, mentre quest’anno dal 10 al 15 settembre faremo l’europeo, a Muravera».

Con lui, dietro le quinte, c’è Roberta Cara. «I nostri tesserati sono circa 120, ma vengono a giocare anche da altre associazioni sportive. C'è tanta passione dietro, che accomuna persone di tante età diverse». E infatti, nel rettangolo di gioco delimitato dai nastri neri e diviso in due metà dalla rete centrale, si affrontano dai diciottenni in erba a esperti settantenni, giocatori di lunga data. Manuela Ligas di anni ne ha 51, ma gioca ormai da venti. «Con qualsiasi tipo di tempo, anche con la grandine», racconta. «Col tempo è diventata quasi una droga, un collante per amicizie, si è formato un gruppo che va oltre il beach tennis. Ho sempre portato anche i miei figli a giocare, estate e inverno, gli ho messo la racchetta in mano da quando avevano due anni. C'è una bella dose di agonismo, è bello sfidare persone di livello più alto».

In spiaggia anche d’inverno

Gianfranco Serra, 55 anni, è invece un giocatore dal 2011. «Iniziare è stata la scusa per usufruire della spiaggia anche nel periodo invernale, ormai gioco più di inverno che d’estate, quando fa meno caldo. Il nemico numero uno è il vento, ma quello c’è sempre e te lo devi fare amico». Qualcuno ha ripreso da poco, come Nicola Camba, 30 anni. «Vengo dal mondo del tennis, questo è un contesto diverso, dove è fondamentale l’affiatamento col compagno perché si gioca soprattutto in doppio. E poi qui si gioca al mare, abbiamo una fortuna e ce la godiamo». Tra una partita e l’altra, pause e cambi di campo, i tornei scorrono fino a sera, terminando a ridosso delle 20. Poi le premiazioni, le congratulazioni di rito, e testa al prossimo appuntamento.