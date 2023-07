Poetto: parcheggiare è un’impresa 

Un altro fine settimana da incubo nel tratto quartese del Poetto e nemmeno i prossimi giorni, considerato il gran caldo e la grande corsa alle spiagge, sembrano promettere bene. I parcheggi che già erano insufficienti negli anni scorsi adesso sono ancora meno. Il grande sterrato dove trovavano spazio circa 150 auto è occupato dal cantiere dei lavori nel lungomare e anche l’intervento nel primo tratto ha portato via una fila di aree di sosta.

Vigili clementi

Così, pur di assicurarsi un posto in spiaggia molti superano il buonsenso. Lo scenario soprattutto domenica, era inquietante: auto in doppia fila davanti al Lido Mediterraneo , parcheggi disabili occupati da bagnanti che non ne avevano diritto e sosta selvaggia ovunque sugli spartitraffico, in curva. Sono arrivati anche i vigili che hanno fatto qualche multa, cercando di essere clementi vista la penuria di aree di sosta. In qualche caso hanno chiamato il carrogrù, che poi però non è arrivato, per rimuovere le auto parcheggiate negli spazi per i disabili.

«È palese che i parcheggi siano insufficienti» dicono Pietro Pontis e Clara Aiana del Lido Mediterraneo. «Rispetto all’anno scorso ne abbiamo circa 250 in meno e soprattutto nel fine settimana è un delirio». Poco più avanti Gigi Carta, dello stabilimento Passaggio a Nord Ovest, evidenzia un altro aspetto. «Davanti a noi c’è lo spiazzo a pagamento dell’ex Piku: è disseminato di buche e ci sono anche delle grandi pietre dove si rischia di sfasciare le auto».

I bagnanti

Qualche bagnante è stato costretto a ritornare a casa perché non ha trovato uno spazio dove parcheggiare. «Domenica già alle 9 non c’era uno spazio nemmeno a pagamento», racconta Sara Loi ,«ho fatto due giri poi alla fine sono andata verso Sant’Andrea».

La realizzazione di nuove aree sosta non è compresa in questo primo lotto di lavori, è stata rinviata a successiva progettazione.

