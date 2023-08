Poetto off limits, entusiasmo e caos 

Lamentele e polemiche nel giorno dell’esercitazione delle Frecce Tricolore al Poetto. Ieri l’apertura delle danze con le prove dello show, che si terrà questo pomeriggio alle 18. La spiaggia di Cagliari, per l’occasione, è stata paralizzata: strade chiuse al traffico tra Cagliari e Quartu, dalla rotonda di San Bartolomeo a quella della bussola, dalle 15 fino alle 19,30, stop anche all’ingresso in acqua, dalle 16 alle 19. Non pochi, quindi, i disagi riscontrati da bagnanti, ristoratori e cittadini.

La protesta

Alberto Melis, titolare del ristorante Antica Cagliari, ha dovuto aprire il locale con mezz’ora di ritardo. «I miei dipendenti da Quartu non riuscivano a venire a lavorare. I vigili non li facevano passare perché hanno mal interpretato l'ordinanza», accusa. «Il Comune ci aveva rassicurato che le auto dei lavoratori della zona interessata avrebbero avuto il lascia passare, ma Quartu non ha dato il via libera e questo ci ha creato dei disagi. Pensi che su 70 dipendenti, 10 arrivano da Quartu, per di più siamo in alta stagione ed è successo di sabato. Da Cagliari nessun problema, sono stati più flessibili. Purtroppo tante prenotazioni sono state disdette a causa della poca chiarezza data dalla prima ordinanza del Comune, che aveva comunicato la chiusura delle strade fino alle 21».

Niente bagno

Le polemiche arrivano anche sul divieto di balneazione, per alcuni troppo lungo. «Ci stanno privando di goderci il mare, tre ore di divieto sono esagerate. Non sono d’accordo, dovrebbero consentire l’ingresso in acqua almeno fino a mezz’ora prima dell’esibizione», protesta Luigi Cocco. «Restare fuori dall’acqua dalle 16 alle 19 è dura, c’è veramente molto caldo», aggiunge Giovanna Asteri.

I bagnanti si dividono e c’è chi crede sia una misura necessaria di sicurezza, un’opinione condivisa anche dai turisti. «È un’ordinanza che può risultare antipatica, specie per noi turisti, ma è a scopo di prevenzione e sicurezza per tutti. E poi non siamo certo in pochi qui in spiaggia, è corretto anche per gli addetti alle operazioni di salvataggio», evidenzia Giulia Bianchini.

In autobus

Se i disagi del traffico su strada non sono stati riscontrati nelle prime ore del pomeriggio, grazie al potenziamento di bus e navette con partenza dallo stadio, messe a disposizione gratuitamente dal Comune, a fine serata si sono formate lunghissime file di macchine che hanno bloccato per più di un’ora l’entrata di Quartu Sant’Elena.

La prima esibizione ha richiamato un fiume di gente, le aspettative per la giornata di oggi sono alte: previste 100.000 presenze. Lo show delle Frecce Tricolore dipingerà il cielo di Cagliari di verde, bianco e rosso regalando a sardi e turisti grandi emozioni.

