Poetto, nuovi affari in riva al mare 

L’ultimo arrivato, nell’industria sostenibile e vista mare, ha puntato sull’alimentare hawaiano, ultima moda del momento. Altri vanno sul classico. Ma sembra essere l’ospitalità la vera e grande scommessa degli imprenditori che guardano al Poetto d’oggi disegnando quello del domani. Perché nella spiaggia dei Centomila è da un po’ che oltre a pesci e bagnanti si muove anche altro. Si nuota e ci si abbronza, ma si offrono anche servizi e produce profitto. Secondo le logiche del più classico mercato, che nel pezzo caraibico di Cagliari diventa sempre più fiorente allontanando il ricordo del lungomare coi casotti, il romantico tram, e poco altro.

Sole e poke

Qualcosa di poetico ci dev’essere per forza, se non altro per il privilegio di lavorare con lo spettacolo - gratis - davanti agli occhi. Devono pensarlo anche gli operai che in un mattina della stagione meteorologicamente in ritardo lavorano sulla facciata di una struttura del lungomare. Lì, dove la geolocalizzazione va avanti ancora con l’unità di misura della Fermata, sono arrivati anche i cinesi. «Il nostro prodotto si unisce in modo quasi naturale alla location al mare, un’opportunità che non potevamo lasciarci scappare», spiega Claudio Zhou Wey, trentenne titolare insieme a un socio di Makito. Uno degli ultimi locali aperti tra chi ha portato nuove attività lungo la giurisdizione cagliaritana dei dieci chilometri circa. Lui ha scelto il chiosco davanti all’ospedale Marino, dove sushi hawaiano e poke vanno alla grande. Serviti fronte mare: l’ingrediente fuori menù capace far la differenza.

Esperienza e fatturato

Dal centro storico al mare il passo è breve. Brevissimo se non si è nuovi del settore e alle spalle si ha esperienza e clientela oramai fidelizzata. Così l’azzardo di Alberto Melis, titolare dell’Antica Cagliari che al Poetto ha portato sessanta dipendenti, 370 coperto (tra interno e terrazza), e aperto il suo terzo locale in piena pandemia sembra forse una naturale e irrefrenabile vocazione ad allargarsi. «Ho aperto a luglio del 2020, sono tra chi ha scommesso sulle enormi potenzialità del Poetto. Un luogo strategico, il lungomare tra i più belli d’Italia», dice con assoluta convinzione. «A partire dalla pedonalizzazione tutta la zona è sicuramente diventata molto più attrattiva e in grado di funzionare non solo durante la stagione ma per tutti i dodici mesi dell’anno», commenta. Ma si può fare meglio: «Per fare il salto di qualità occorrerebbero anche altri servizi, penso a un punto taxi e a uno sportello bancomat».

Il rilancio

È un po’ lo spartiacque, l’anno zero del Poetto: la pedonalizzazione del lungomare - iniziata in fase sperimentale l’11 maggio del 2013 - a distanza di dieci anni e qualche giorno ha tolto le macchine e portato benessere ed economia. Dando vita alla trasformazione ancora in corso. «C’è sicuramente un forte interesse alla zona da parte delle attività d’impresa, anche in mancanza di numeri precisi credo sia sotto gli occhi di tutti», osserva Nicola Murru, direttore della Confesercenti Cagliari. «La riqualificazione prima e la ristrutturazione in chiave sempre più moderna degli ultimi anni oggi ci consegnano un lungomare pronto ad accogliere tutti, giovani, anziani, sportivi, famiglie e turisti, con un mercato molto appetibile in ogni settore».

Effettivamente basta guardare dall’altra parte del mare per accorgersi che l’evoluzione continua. L’ex Villa Ticca, ad esempio, dopo anni di abbandono prosegue il cammino di trasformazione che la porterà a entrare nella famiglia dell’Hotel Nautilus. Bed & breakfast e affittacamere ormai spuntano con la stessa velocità con cui cambia il tempo ultimamente. Farmacia, due edicole, market, sup, canoe. Sabbia bianca a parte, manca davvero poco al nuovo Poetto.

