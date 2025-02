Poetto, nuovamente in funzione il semaforo per i pedoni 

C’è voluto un po’ di tempo per definire tutte le controversie con le assicurazioni, ma adesso è stato ripristinato il semaforo a chiamata per i pedoni nel lungomare Poetto all’altezza del Tamarix, poco prima della rotatoria di Margine Rosso.

L’impianto era stato buttato giù mesi fa da un’auto che vi era finita sopra e gli agenti della Polizia locale avevano effettuato tutti i rilievi e i controlli del caso per poi poter procedere con il ripristino.

La mancanza del semaforo stava infatti creando grandi problemi ai pedoni che dovevano attraversare la strada in un punto in cui le auto sfrecciano a tutta velocità. La zona infatti è molto frequentata non solo d’estate ma anche d’inverno per la presenza del ristorante ma anche da chi, ogni giorno si reca al Poetto per una passeggiata o una corsa.

Non è la prima volta che il semaforo a chiamata per i pedoni viene danneggiato a seguito di un incidente stradale. Era successo anche qualche tempo fa e anche in quell’occasione era stato necessario procedere con il ripristino. Così come per via di un’auto che vi era finita sopra, era stata distrutta la staccionata che delimita il percorso pedonale e ciclabile nel lungosaline, poi risistemata dalla ditta Sicurezza e Ambiente.

