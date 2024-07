Poetto, muore in spiaggia tra i bagnanti 

Alla lezione di acquagym, alla prima fermata del Poetto, ieri mattina non ha partecipato. Non si sentiva in forma, forse il problema cardiaco che da lì a pochi minuti l’ha uccisa in mare, poco oltre il bagnasciuga, era già in corso ma non se n’era resa conto. Maria Cristina Inserra, 66 anni, che tutti i suoi affetti chiamavano Cina come forma abbreviata del suo nome. È crollata di schianto verso le 11.30 nel tratto di spiaggia libera fra il chiosco “Sella del Diavolo” e i lettini dello stabilimento della cooperativa “Golfo degli Angeli”. La spiaggia era praticamente un carnaio, tutti si sono accorti che la donna aveva un problema: il più veloce nel soccorrerla è stato un ragazzo, che l’ha trasportata sulla sabbia.

I soccorsi

Diversi bagnanti hanno dato l’allarme al numero unico per le emergenze uno-uno-due. I soccorsi sono stati molto tempestivi: dalla centrale il 118 ha inviato un’ambulanza con il medico a bordo, pochi minuti dopo l’equipaggio era sulla spiaggia per soccorrere Maria Cristina Inserra, ma l’arresto cardiaco (gli stessi medici sono convinti che la causa della morte improvvisa sia stata questa) ha ucciso la donna in un tempo brevissimo, forse prima ancora che si chiamassero i soccorsi. A quel punto gli agenti di una pattuglia della Squadra volante della Questura, coordinati dal dirigente Massimo Imbimbo, hanno comunicato il decesso alla Procura della Repubblica.

Il cordoglio

La famiglia Inserra, di nobili origini, è piuttosto nota in città: la madre della donna morta ieri al Poetto, Benedetta, assieme al marito aveva aperto alcuni negozi nella zona del centro. “Castellana” orgogliosa di esserlo, Cina Inserra era una donna molto estroversa, generosa e amante del buonumore, sempre pronta allo scherzo. Pare che in passato non avesse mai sofferto di cuore, quindi il malore di ieri era del tutto inaspettato.

Amante del mare

Probabilmente, anche il clima afoso ha avuto un ruolo nell’arresto cardiocircolatorio di Cina Inserra, che aveva due figli residenti fuori Sardegna: la polizia li ha contattati per dare loro la notizia. Del mare era sempre stata innamorata, non a caso come attività sportiva aveva scelto l’acquagym, che la conduceva alla prima fermata del Poetto tutti i giorni. Ieri, però, non si sentiva in forma ed è giunta nel litorale più tardi del solito: non ha partecipato alla lezione. È molto probabile che lo scompenso cardiaco fosse già in corso da ore e che alla fine sia sfociato nella crisi più grave: quella che l’ha uccisa.

