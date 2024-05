Poetto, modifiche alla raccolta rifiuti 

Varia la raccolta differenziata dei rifiuti al Poetto nelle giornate di venerdì e sabato a causa delle limitazioni al traffico previste per la manifestazione “World Triathlon Championship Series”.

Per le utenze domestiche la raccolta del rifiuto secco indifferenziato, prevista in calendario, verrà effettuata entro le ore 8 di venerdì; mentre la raccolta dei rifiuti organici e multimateriale (vetro e lattine), prevista in calendario, verrà effettuata entro le ore 8 di sabato. Per le utenze non domestiche la raccolta di tutte le frazioni di rifiuto prevista per la giornata di sabato verrà sospesa per impossibilità di transito dei mezzi della raccolta nella fascia oraria pomeridiana. Al fine di garantire un maggior decoro delle aree interessate dalla manifestazione, tutte le utenze, sono invitate a non lasciare esposti i contenitori della raccolta dei rifiuti dopo il loro svuotamento nella giornate di venerdì e sabato.

Le strade

Le modifiche interesseranno le vie lungo le quali si snoderà la manifestazione. Nel dettaglio: area parcheggi fronte Lido, via dei Villini (da via Ischia a via Vulcano), via Vulcano, via Lungo Saline (corsia parcheggi, da via Ischia a via Ippodromo), via dell'Ippodromo, via Isola Comino, via dei Fantini, via Cavalleggeri (compresa l’area parcheggi), via Isola Piana, via Ausonia, via Rodi, via Lampedusa, via Isole Tremiti, via Lipari, via Stromboli, via Isola S. Domino (da via Serpentara a via Rodi), via Isola Molara, via Isola San Pietro, lungomare Poetto (tratto carrabile da via Isola San Pietro a via dell’Idrovora), lungomare Poetto (tratto ciclopedonale da Via Ischia a via dell'Idrovora), via dell'Idrovora.

