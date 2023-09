Poetto, l’estate che non finisce 

Al Poetto l’estate continua. In un inizio settembre che sembra agosto la spiaggia dei cagliaritani registra il pienone anche nei giorni feriali e non solo il sabato e la domenica.

Temperature di trenta gradi e cielo sereno. Occhiali da sole e costume da bagno. Con borse frigo, ombrelloni e protezione solare a portata di mano a completare il tipico kit da giornata al mare. La sabbia non è più rovente come quella del luglio di Caronte, ma il caldo continua a farsi sentire. C’è chi si rinfresca con un tuffo in mare, chi resta all’ombra a leggersi un libro, chi invece gioca a racchette o a palla in riva.

Pensionati e turisti

La cartolina è la stessa dei mesi più caldi, la differenza la fanno i bagnanti. Meno bambini in spiaggia, che si preparano al countdown del nuovo anno scolastico, fine delle ferie anche per i giovani che riprendono in mano la routine lavorativa e accorciano il tempo libero. Tanti invece i pensionati e gli anziani che si godono l’estate di settembre, tra chiacchiere, giornali e nuotate. Tantissimi anche i turisti, che scelgono la spiaggia cagliaritana come meta vacanza in un periodo di bassa stagione, dove i costi sono in ribasso. Molti francesi, spagnoli e tedeschi che restano abbagliati dal Poetto, con il suo inconfondibile fondale basso e l’acqua cristallina.

Gli stranieri

«Arriviamo da Madrid, è la prima volta che siamo qui in vacanza, alloggiamo a cinque minuti da questo paradiso. È stupendo, anche la sabbia è molto bella, stiamo già organizzando le ferie per tornare l’anno prossimo», racconta entusiasta Fernando Suarez

Johannes Fischer, con famiglia al seguito, invece arriva dalla Germania: «È la terza volta che veniamo a Cagliari, è la nostra meta preferita. Questa spiaggia è fantastica e adatta per i bambini piccoli che possono giocare nell’acqua bassa. Siamo arrivati ieri, ci attende una bella settimana di mare», racconta. «Vorrei un mare così anche a Parigi. Vivrei qui tutto l’anno, è stupendo. Peccato che ci tratteniamo solo per quattro giorni, ci torneremo», sorride Colette Martin.

La bassa stagione

Ma non mancano neanche gli italiani, in arrivo sia dal Nord che dal Sud della penisola. «Abbiamo scelto il mese di settembre perché si spende di meno, la Sardegna è cara così come i traghetti e gli aerei per raggiungerla. Tanto qui l’estate va avanti fino a novembre», spiega Giulio Mancini, arrivata da Pescara.

Poco più in là, appena uscita dall’acqua, c’è Gianni Cammarata: «Noi veniamo dalla Sicilia, la nostra terra è meravigliosa ma il mare della Sardegna è unico. Siamo venuti a trovare degli amici che ci stanno facendo fare un tour delle spiagge, sono estasiato. È incredibile che la spiaggia del Poetto sia così bella», racconta.

Cartoline

Le prime fermate del Poetto di Cagliari sono piene, c’è chi si posiziona alle prime ore dell’alba per essere a ridosso del mare, chi invece arriva più tardi e si trattiene fino al tramonto. Ovviamente non mancano i cagliaritani, abituati a godersi la loro spiaggia anche 8 mesi all’anno. «Noi veniamo qui tutti i giorni dell’anno», conferma Paolo Orrà.« Amiamo il mare, anche d’inverno. Siamo in pensione e ci piace passare così le giornate. Leggiamo il giornale, ci facciamo una lunga nuotata e giochiamo a carte. Questa è casa mia, non potrei vivere in nessun altro posto al mondo».

Una stagione sold out per il Poetto, che ha registrato ottimi numeri sin da inizio giugno. E se il buongiorno si vede dal mattino, anche settembre si annuncia un mese di ottimi affari per chioschi e stabilimenti, ancora frequentatissimi in questi primi dieci giorni.

