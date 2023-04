Poetto, le palme sono a rischio 

Il trattamento non prevede docce di disinfettante sulla chioma, ma l’utilizzo di una soluzione mista di acqua e prodotto chimico che viene inserita con una cannula nel cuore della pianta. In tutto vengono riversati su ogni palma dai dieci ai dodici litri di soluzione. In questo modo si crea una sorta di corazza che dovrebbe proteggere la pianta. Spesso però non c’è niente da fare. Basta vedere cosa è accaduto alle due palme che si trovano nel tratto davanti all’ex tiro al volo ormai irrecuperabili. In genere una volta che ha seminato distruzione, il coleottero abbandona la pianta e va a cercarne un’altra, per questo la situazione del Poetto è tenuta sotto stretto controllo.

Adesso purtroppo le cose sono cambiate: il dieci per cento delle palme è stato già attaccato e alcune piante mostrano gli inconfondibili segni: le foglie secche che cadono e l’inconfondibile forma a ombrello assunta dalla chioma. Fatti gli interventi, per ora la situazione sembrerebbe sotto controllo, come assicurano dalla Città Metropolitana che, attraverso la Pro service, si occupa dei trattamenti. «Le palme attualmente trattate», spiegano, «sono circa 220. Il dieci per cento quelle colpite. La Pro service, salvo imprevisti, ogni martedì sta svolgendo le attività di disinfestazione contro il punteruolo rosso».

Ci si era illusi che rimanesse alla larga per sempre, invece il punteruolo rosso ha fatto la sua comparsa anche nel tratto quartese del Poetto. Proprio quello che finora aveva mantenuto un piccolo record: tutte le 255 palme distribuite nel lungomare si erano salvate dall’attacco del terribile coleottero.

La chioma spenta

Due oramai perse

Il trattamento non prevede docce di disinfettante sulla chioma, ma l’utilizzo di una soluzione mista di acqua e prodotto chimico che viene inserita con una cannula nel cuore della pianta. In tutto vengono riversati su ogni palma dai dieci ai dodici litri di soluzione. In questo modo si crea una sorta di corazza che dovrebbe proteggere la pianta. Spesso però non c’è niente da fare. Basta vedere cosa è accaduto alle due palme che si trovano nel tratto davanti all’ex tiro al volo ormai irrecuperabili. In genere una volta che ha seminato distruzione, il coleottero abbandona la pianta e va a cercarne un’altra, per questo la situazione del Poetto è tenuta sotto stretto controllo.

Sotto osservazione

«Sono state attaccate alcune palme anche al Poetto», confermano dal Comune, «e si stanno facendo tutte le verifiche necessarie. La situazione è sotto controllo». Le palme distribuite in tutto il territorio quartese, comprese ovviamente quelle del Poetto, sono circa 600.

Il programma

Il trattamento viene effettuato regolarmente in tutte le piante. Qualcuna era già stata abbattuta nelle zone di Quartello e di Pitz’e Serra, più fragile forse per la vicinanza con Margine Rosso dove si era riscontrata un’infestazione maggiore nei giardini privati e poi ancora davanti al cimitero, in via Turati, e in alcuni parchi. Il monitoraggio è comunque costante e anche in alcuni casi in cui il punteruolo aveva già iniziato l’attacco è capitato che si sia riusciti a combatterlo e ad arrestare la distruzione.

Batteri e funghi

Non arrivano buone notizie nemmeno da via Della Musica dove sono state buttate giù tutte le roverelle presenti davanti al parco della parrocchia di Santo Stefano. «Le piante», spiegano dal Comune, «erano state attaccate purtroppo da un batterio e funghi che ne hanno decretato la morte. Gli effetti devastanti si possono scorgere anche nelle piante rimaste, molto malate e irrecuperabili. Saranno sostituite con altre specie che meglio sopravvivono nell’ambito urbano». Altre invece, in via Marconi e in via Manara, erano state distrutte dal cerambice della quercia.

