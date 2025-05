Poetto, lavori anche d’estate 

Una lunga distesa verde costeggia la nuova passeggiata sul lungomare Poetto. Nel tratto poco oltre la Bussola e oltre il Lido Mediterraneo, i lavori di riqualificazione del tratto quartese del Poetto, sono praticamente finiti e presto saranno tolte transenne e barriere arancioni.

I cantieri però, come ha annunciato il Comune, a breve si sposteranno più avanti verso Margine Rosso per il secondo e terzo lotto e per rispettare i tempi del Pnrr si dovrà continuare l’intervento anche nei prossimi mesi in piena stagione balneare. «Abbiamo concordato con l’impresa che i lavori non incidano sulla balneazione», ha assicurato l’assessore ai Lavori pubblici Antonio Conti.

Le preoccupazioni

Ma ai frequentatori della spiaggia l’idea di dover convivere con i cantieri in piena stagione balenare non piace «perché disagi ci saranno comunque» è il parere comune. E inoltre incombe il grave problema dei parcheggi, insufficienti, che da domenica al 30 settembre saranno a pagamento.

Per Marcella Foti, commerciante, quello della mancanza di parcheggi è un problema centrale: «Mi auguro che i lavori non spazzino via anche gli ultimi sterrati rimasti dopo il Lido, altrimenti davvero sarà dura. E comunque sui lavori avrebbero dovuto accelerare prima e non adesso».

Dello stesso avviso è anche Federica Cabras: «Speriamo che adesso tolgano le transenne, anche quelle che circondano il parco giochi per i bambini perché almeno quel tratto si potrà frequentare». Mariella Asunis e suo marito Antonio Corona aspettavano con ansia il bel tempo per andare in spiaggia. Non sono per niente contenti: «Avere dei cantieri sul lungomare in piena estate non ci sembra bello anche per i turisti che verranno. Forse si potevano programmare in modo diverso. Non è la volontà di fare che manca ma la programmazione delle cose che si devono fare».

I gestori dei locali

I cantieri estivi non sembrano invece preoccupare i gestori e concessionari di chioschi e stabilimenti.«Sappiamo che i cantieri potrebbero portare disagi», commenta Gianni Murru dell’Alta Marea, «non siamo contenti, però da un punto di vista tecnico non possiamo dire niente. Purtroppo se bisogna rispettare i tempi di consegna è giusto fare così».Nessun problema invece per Alessandro Vargiolu del Blue Sky: «Penso che per migliorare il litorale valga la pena di sopportare qualche disagio».

Il passaggio in Giunta

Il progetto degli ultimi due lotti è passato in giunta pochi giorni fa. Nove milioni di fondi europei oltre ai tre milioni già spesi per il primo step concluso a fine aprile. Adesso ci saranno gli ultimi dettagli tecnici dopo di che operai e imprese si sposteranno nel tratto dopo il campo da basket, verso Margine Rosso.

