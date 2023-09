Poetto, l’Aeronautica festeggia i cent’anni 

Cent’anni in volo non le hanno impedito di tenere i piedi per terra, se necessario. L’Aeronautica Militare celebra domani mattina la straordinaria ricorrenza con la “Run del Centenario”. Il Comando della Regione Autonoma della Sardegna ha scelto uno sport come l’atletica e, con la collabroazione della Fidal (e il coivolgimento del Comune di Cagliari) chiama a raccolta i podisti: ritrovo domai mattina alle 7.30 al Poetto (nello stabilimento della Aeronautica) per confrontarsi su un percorso pianeggiante di 10 km. Oltre alla gara, aperta a tutte le categorie Fidal, ci sarà anche una versione non competitiva di 10 o 5 km, il cui intero ricavato sarà devoluto all’Airc per la ricerca sul cancro. In prima fila, Claudia Pinna, la più decorata tra le mezzofondiste sarde, e Oualid Abdelkader.

Campionati sardi

Oggi e domani si gareggia anche su pista. Chiusa per lavori quella del “Santoru” di Cagliari, i campionati sardi Allievi e cadetti si disputeranno in quella di Quartucciu. Per la prima giornata, ritrovo alle 16 e inizio delle gare alle 16.45; domani, appuntamento alle 9.30 e prima gara alle 10.15. Molti i nomi di spicco soprattutto tra gli Under 18, con i velocisti Elisa Marcello (Atl. Valeria) e Diego Nappi (Atl. Porto Torres), tanto per citarne due. ( c.a.m. )

