Poetto, la spiaggia maltrattata 

Poetto, 28 agosto 2025. Staccionate di legno storte, buste di plastica, cassette di cartone, cicche di sigarette ovunque. C’entrano gli incivili, moltissimo. Ma c’entra anche il Comune. Tira aria di manutenzione non fatta nella spiaggia dei Centomila. Ovvio che l’usura del tempo, tanto naturale quanto scontata, lascia il segno. «Ma qui manca il minimo sindacale», protestano donne e uomini.

Dall’inizio

Si salva solo la nuova piazza Arcipelaghi nella camminata perlustrativa che comincia da Marina Piccola. Poi cambia tutto, fermata dopo fermata. La prima cartolina da dimenticare è il cestino da strada lurido, rovinato sul fondo e con una busta di plastica accanto. Dentro s’intravedono lattine e bottiglie vuote. Sembra la terra di nessuno. «Direi che con la pulizia non ci siamo», commenta Veronica, 42 anni con figlia. Il fiore all’occhiello del Poetto era la valorizzazione del lungomare con verde e recinzioni in corda e legno. Natura su natura. I paletti, oggi, sono spostati, tante staccionate pure. Le piante mancano di cura, carte e altra spazzatura sparsa la fanno da padrone. «La negligenza è all’ordine del giorno – dice Alvito, over 60 residente –. Ogni giorno siamo costretti a fare segnalazioni. Dal Comune intervengono pure per ritirare i rifiuti, ma basta guardarsi intorno per capire che la grande assente è la manutenzione ordinaria».

I suggerimenti

In difesa del Poetto c’è chi suggerisce «le telecamere, diversamente non ne veniamo fuori», propone Sabrina, 56 anni. «L’Italia è l’unico Paese in cui chi sporca non paga». Per Paolo, 43 anni, «basterebbero i controlli degli agenti o comunque di addetti comunali: ci sono quelli per la sosta, non vedo perché l’Amministrazione non si occupa di far rispettare le regole della buona convivenza civile in spiaggia».

Tutte le sorprese

Già, i parcheggi. Tra i frequentatori del Poetto e l’area di sosta vicino all’ippodromo, non è mai scoppiato il feeling. Cinque euro per tre ore, nove euro per sei ore, quattordici euro per l’intera giornata. Tanti stalli vuoti pure ieri. «Per una famiglia media o noi studenti è una salasso, una soluzione quotidiana impraticabile», dice Marta, 23 anni. Ma se arrivi da Milano, «il costo orario non è poi così caro», fa sapere una coppia sulla quarantina davanti al parcometro. Si torna alla protesta con Mariolina e Anna, 78 e 69 anni: «Noi siamo fumatrici, ma non abbiamo mai lasciato un mozzicone in giro. Il Comune dovrebbe risolvere anche il problema di bagni e docce: i primi sono sporchi, le seconde spesso fuori uso». È una sorpresa anche Alessandro, 17 anni di Cagliari: «A me il Poetto non sembra così sporco, vengono qui due-tre volte a settimana». E dalla «bau beach dell’ospedale Marino» Silvia, 53 anni, cagliaritana trasferita in Piemonte, «reclama più spiagge per cani, questa è spaziosa ma del tutto insufficiente».

La replica

Le manutenzioni, anche al Poetto, spettano agli uffici guidati da Luisa Giua Marassi. «Abbiamo rimesso a nuovo cinque bagni su sette, poi presi di mira dai vandali – spiega l’esponente della Giunta –. Per alcune passerelle di legno stiamo aspettando le doghe. Con l’obiettivo di contenere gli abbandoni di rifiuti vanno avanti le sanzioni, già mille dall’inizio dell’anno in tutta la città. I controlli ci sono, portati avanti dalla sezione di Ecologia urbana. Ma raddoppieremo anche le telecamere, è in programma l’acquisto di altre quaranta. Il decoro è una nostra priorità». ( al. car. )

