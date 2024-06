Poetto, la spiaggia dei divieti disattesi 

Se il livello d'inciviltà si misurasse in fermate, la spiaggia della Quarta vincerebbe sicuramente a mani basse. Ma anche in quelle precedenti pare esserci un'ampia frequentazione di cafoni, evidentemente troppo stanchi per raggiungere i cestini e gettare i rifiuti negli appositi contenitori. Nulla di troppo complicato: basterebbero pochi metri, e prima ancora un pochino di buon senso, per evitare ciò che i frequentatori (civili) del posto ripetono da tempo: «Ogni sera il Poetto si trasforma in un letamaio, vanno via i bagnanti e ciò che resta è una vergognosa distesa di rifiuti», dice con tono indignato Teresa Olla, intenta a fare lo slalom tra mozziconi di sigaretta e una collezione di bottiglie disseminate sulla sabbia quasi fossero conchiglie.

Divieti disattesi

Messa da parte la questione del buon senso, che al Poetto non sembra abbondare, sarebbe sufficiente attenersi alla sfilza di divieti che ricordano le buone maniere ai più distratti. Sono tutte lì, messe nero su bianco nei grandi cartelli piazzati a inizio arenile e decorati con il logo del Comune di Cagliari. “Al fine di dare la necessaria informazione agli utenti si comunica che, ai sensi della normativa vigente su tutte le spiagge ricadenti nel territorio”, si legge prima dell'elenco delle azioni proibite (ma soltanto sulla carta): divieto di abbandono rifiuti, di fumare e di utilizzare prodotti in plastica monouso non compostabili. Tutti buoni propositi che non riescono a superare la prova pratica: a fine pomeriggio di un lunedì di metà agosto basta fare una passeggiata - partendo da Marina Piccola - e arrivare all'altezza dell'Emerson per accorgersi che ciò che accade è esattamente l'opposto.

Sigarette e bottiglie

È evidente che la sabbia mai tornata bianca dopo il ripascimento non sia la priorità del momento: non davanti a una collezione di cartacce, mozziconi e bottiglie di vetro e plastica distribuite con generosità tra centinaia di asciugamani che lasciano poco spazio di manovra ai ritardatari e una cartolina decisamente triste per chi sceglie di godersi il mare a fine sera; magari per ammirare anche il tramonto in riva al mare. In questo caso è bene si sappia che non sarà esattamente così romantico: perché la spiaggia dei Centomila, all'imbrunire, mostra il volto peggiore e consegna alla città una testimonianza tangibile del livello - bassissimo - dei suoi frequentatori. Quelli che alla Prima “allietano” i vicini con zaffate di marijuana non richieste e palesemente poco inclini alle più elementari regole della raccolta differenziata. Gli stessi che procedendo verso il Marino riescono persino a fare peggio, limitandosi a rispettare solo due punti della sfilza di ordinanze: vietato calpestare le dune e di transito con automezzi, motocicli e ciclomotori. Per il resto vige l'anarchia, sotto forma d'immondezza d'ogni tipo impunemente abbandonata anche a pochi passi dalle isole ecologiche che non paiono riscuotere un grande successo.

Sanzioni e indignazione

Per assistere al peggio è sufficiente andare in spiaggia attorno alle 21, quando ritirati asciugamani e ombrelloni restano solo i segni ben evidenti della parte di umanità non ancora evoluta che continua a deturpare il Poetto. «È una vergogna, servono più controlli», commenta Paolo Trogu, abbronzatura invidiabile e sguardo severo. È vero che in tre ore circa trascorse a testare il livello di civiltà non si vede neanche un vigile, ma di base, ciò che manca è indiscutibilmente l'educazione.

