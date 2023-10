Poetto, la migliore palestra all’aperto 

La palestra più grande della città è democratica, non fa ferie e ha una posizione decisamente privilegiata. «Il segreto? Una nuotata mattutina, ogni giorno. Festivi inclusi», dice Franco Boi mentre sfodera abbronzatura da far invidia e un fisico che tradisce i suoi ottantuno anni («Appena compiuti, lo scriva»).

Mentre lui si raccomanda un gruppetto allargato di arzille ragazzine sulla sessantina marcia in acqua a ritmo sostenuto, perché «i glutei una volta che cedono è difficile recuperarli», avverte la motivatrice. Ma in realtà, in una mattina lavorativa come tante di un ottobre decisamente come pochi, si trova davvero di tutto: il giovane disoccupato che corre «perché fa bene ed è gratis», le coppie che dividono gioia e sudore sul sup e chi si gioca gli ultimi giorni di ferie in canoa.

Novelli e veterani

L’estate finita secondo il calendario ma non ancora nella realtà qualcosa di miracoloso deve pur averlo; se non altro per l’incredibile quantità di sportivi che in una mezza mattina d’inizio settimana affollano la spiaggia. Sono tutti lì, concentrati tra Marina Piccola e la Quarta fermata, dove l’ingresso è libero e non serve alcun abbonamento. «L’attività fisica è fondamentale. Farla con un mare così è un lusso per noi privilegiati», sentenzia Pietro Frau che fuoriesce dall’acqua limpida stile depliant e ammette candidamente di non essere esattamente un fanatico. «Un’oretta a stile libero, diciamo che quando mi stanco mi fermo e faccio il morto».

Non propriamente l’approccio dei campioni, ma forse quello giusto per godersi il penultimo giorno di ferie. C’è chi come Giorgia Trogu la prende decisamente più seriamente: «Due ore ogni mattina, inizio con la corsa e finisco in sup. Sino a quando tempo e fisico reggono vado avanti». Stessa filosofia di un impavido giovanotto dai capelli color neve e il corpo reso compatto da anni di nuotate mattutine: «Estate e inverno, senza vacanza», dice con palese orgoglio Franco Ghiani, 79 anni solo all’anagrafe.

Single e convalescenti

Da una parte gli amanti della tintarella, distribuiti sull’arenile che continua a fare il pienone, dall’altra loro, i più o meno assidui sportivi che uniscono l’utile al dilettevole. «Per me è riabilitazione», premette Mario Nuti, 62 anni. «Quattordici anni fa ho avuto un ictus, ero bloccato a letto, non riuscivo neanche a stare in piedi. Poco per volta sono migliorato, ora tre giorni alla settimana vado a fare riabilitazione e gli altri tre esco in canoa. Anche d’inverno, con la muta», racconta mentre si accinge a dare inizio alla traversata Marina Piccola-Ospedale Marino. «Sono allenato, in un’ora e mezza vado e torno. Fa bene al fisico e anche allo spirito».

Rossana Alivia, 66, opta per il sup: «Ho iniziato un anno fa, se ho imparato io possono riuscirci tutti», scherza. Al suo fianco c’è Emanuele Aram, istruttore del Windsurfing club: «Sta andando bene, è brava», assicura. «È uno sport adatto a tutte le età e che consente di tonificare tutto il corpo».

Fratelli e coppie

«Non siamo assidui, ma lavoro e clima permettendo quando possiamo ne approfittiamo», raccontano Giovanni e Roberta Zuddas, fratello e sorella rispettivamente di 56 e 51 anni, che condividono le ultime ferie e si accingono a raggiungere la zona dietro la Sella del diavolo. «È un posto favoloso, raggiungibile sono con questi mezzi e che non tutti conoscono>, spiegano. «Basta avere il sup, è pratico, gonfiabile e facilmente trasportabile».

E poi ci sono Marco e Carla Spiga che scelgono il kayak biposto per una romantica escursione con la stessa destinazione: «Dalla prossima settimana si torna in ufficio, approfittiamo degli ultimi giorni di ferie per goderci questa meraviglia e per stare all’aria aperta».

Perché sì, il Poetto è davvero di tutti e fa orario continuato.

RIPRODUZIONE RISERVATA