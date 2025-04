Poetto, la grande invasione delle meduse 

Da cinque giorni sono comparse a centinaia al Poetto, soprattutto alla Prima Fermata. Così misteriose, maestose, affascinanti, le meduse spiaggiate sulla battigia e le altre fluttuanti in riva sono diventate un’attrazione per i cagliaritani. I bambini si avvicinano per provare a toccarle e giocarci, gli adulti, spaventati, invece li allontanano. «Quelle che sono massivamente arrivate sulla spiaggia del Poetto sono meduse Aurelia auritta », spiega Piero Addis, biologo marino, docente di Scienze biologiche all’università di Cagliari, «una specie molto meno urticante rispetto a quelle più piccole che siamo soliti conoscere durante l’estate», la “pelagia”, dai colori blu e viola. Non solo pericolose, e quindi per niente urticanti, quelle “spiaggiate” sulla battigia perché morte.

Il fenomeno

Non è una grandissima sorpresa l’arrivo di tanti esemplari sulla spiaggia dei cagliaritani: il fenomeno accade abbastanza frequentemente ormai da diversi anni d’anni. La colpa è delle correnti. Ma perché questa invasione? «Di solito si verifica quasi a ridosso dell’estate, da maggio in poi. Quest’anno è stato anticipato perché evidentemente si sono create particolari condizioni ambientali», come le correnti marine, il ciclo biologico anticipato, la temperatura del mare (che per tutta la settimana viaggiava oltre i 16 gradi, mentre lo stesso periodo dello scorso anno era quasi un grado più bassa), spiega ancora l’esperto. Che poi rassicura: «Trattandosi di organismi planctonici, non hanno la forza di contrastare le correnti e la “sciroccata” che ha colpito Cagliari nei giorni scorsi le ha portate fino alla riva. A ogni modo», avverte, «non c’è nessuna motivo di preoccupazione, queste meduse non sono pericolose».

Il caso

Eppure, nell’immaginario collettivo, le meduse sono capaci di rovinare una vacanza al mare, ma hanno un ruolo biologico fondamentale «perché danno ossigeno al mare con il loro movimento» e sono anche un anello essenziale della catena alimentare marina, in quanto «si nutrono di plancton e sono a loro volta prede di altri organismi, come il pesce luna, una specie di grandi dimensioni che si ciba anche di meduse».

A vederle così, una accanto all’altra, sembrano piccoli dischi spaziali caduti da chissà quale pianeta. E invece sapere che si tratta di meduse, di una specie non pericolosa, è rassicurante. «Potremo fare il bagno la prossima estate?», domandano in tanti. «Assolutamente sì», risponde l’esperto. La forma di queste meduse è perfettamente sferica, diafano e trasparente, e sulla sommità dell’ombrello sono presenti quattro strutture circolari di colore violetto, cosiddette “gonadi”, che creano una caratteristica forma a quadrifoglio.

Come eliminarle

Trattandosi di un fenomeno naturale, sarà la natura a provvedere e ripulire la battigia. Escluso, tassativamente, un intervento dell’uomo che rischierebbe solo di far danni, banalmente “rubando” la sabbia nel trasporto. «Essendo organismi composti per il 99,9% da acqua, con il sole e le temperature di questa stagione evaporeranno in pochi giorni. E i residui di tessuto che potrebbero resistere andranno via con le correnti marine».

