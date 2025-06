Poetto, il parcheggio è un salasso 

Le giornate al mare sono sempre più salate. L’estate è iniziata ufficialmente ieri, ma già dal sei giugno sono aumentate le tariffe del parcheggio dell’Ippodromo. Fare un tuffo al Poetto e lasciare l’auto nell’area gestita da Parkar, può costare 14 euro. Un salasso per molti cagliaritani che mal hanno digerito la novità.

La brutta sopresa

Anche ieri mattina, per il terzo week end dall’entrata in vigore delle nuove tariffe, gli automobilisti hanno accolto con malcontento la novità. Qualcuno, addirittura, ha rinunciato alla sosta e, caricati figli e ombrelloni in auto, ha fatto ritorno nella propria abitazione. Per lasciare l’auto nel parcheggio con 144 posti, tra via Isola San Pietro e viale Poetto, aperto dalle 8 a mezzanotte, per 3 ore si pagano 5 euro, 9 euro invece per 6 ore e l'intera giornata al mare 14 euro. Il pagamento può essere effettuato con l’App mobile Mooney Go o con il parcometro, che accetta monete e carte di credito.

La protesta

Alessia, 40 anni, commerciante di Cagliari, ha appena lasciato la sua Opel Agila nelle strisce blu. Ha un diavolo per capello. «Non contesto le tariffe, se uno vuole andare in auto al mare e parcheggiare a pochi metri dall’ombrellone sono giustificate, ma il fatto i periodi sul quale si calcola la sosta siano così ampi. Trovo profondamente ingiusto che anche se voglio passare un’ora al Poetto durante la pausa pranzo o più semplicemente fare colazione in un chiosco debba pagare tre ore. Perchè – si chiede la donna – non si è adottato lo stesso sitema tariffario degli altri parcheggi cittadini a pagamento?».

Più bus meno auto

Sul banco degli imputati il Comune. «Le nuove tariffe del parcheggio del Poetto rientrano in una fase di sperimentazione e di ripensamento tariffario, nell’ottica di un miglioramento generale dei servizi di trasporto pubblico», fa sapere l’assessore alla Mobilità Yuri Marcialis. «Al Poetto restano migliaia di posti auto gratuiti, mai tracciati con le strisce blu. Per venire incontro alle famiglie e alle categorie più fragili, è confermata la gratuità del parcheggio nell’area dell’Ippodromo per i possessori del contrassegno rosa, rilasciato alle donne in gravidanza e utilizzabile per chi ha bambine e bambini di età inferiore ai due anni». Per l’assessore la parola d’ordine è mobilità sostenibile: «Questa scelta tariffaria riflette la volontà dell’Amministrazione comunale di non gravare economicamente sui cittadini, ma al tempo stesso di lavorare nella direzione di una mobilità più sostenibile ed efficiente, soprattutto – conclude Marcialis - durante la stagione estiva e nelle aree ad alta affluenza come il litorale del Poetto». (a. a.)

RIPRODUZIONE RISERVATA