Poetto, il “no” ai parcheggi divide 

Il concetto è chiaro: più spazio per il verde e per lo sport al Poetto e meno per i parcheggi. E lo si era già percepito nell’estate appena passata con la pineta che ha ripreso vita in quegli sterrati dove prima si parcheggiavano centinaia di auto.

E così, dopo che dal Pul, il piano di utilizzo del litorale, è arrivato il no ad altre aree di sosta nel lungomare, pare assai probabile che negli anni a venire trovare un parcheggio al Poetto sarà sempre più difficile.i frequentatori del tratto quartese della spiaggia dei centomila.

Le reazioni

«Vorrà dire che dovremo andare in un’altra spiaggia» commenta una frequentatrice del Poetto Carla Mattana 45 anni, «cercheremo altri posti. Di certo io al mare in pullman non ci vado perché non è proponibile spostarsi carichi di roba. Ci vogliono forse obbligare a pagare negli stabilimenti ombrelloni e lettini, ma non tutti possono permetterselo. Vorrà dire che andremo in una spiaggia dove si potrà andare in auto senza stress e senza problemi».

l Poetto si trova parcheggio nel lato stagno fino alle 8,15 nei mesi estivi, spiega Melania Spanu 39 anni, «quelli nella quattro corsie a quell’ora sono già spariti. Questo fa ben capire come i parcheggi non bastino e ci saremo aspettati un loro incremento. Il bus? Quando hai dei bambini e ti devi caricare tante cose non è comodo».Di fianco a lei Noemi Pintus, 39 anni, aggiunge, «l’idea di non poter andare in auto toglie un po’ il senso del Poetto. Il bus va bene per i ragazzini ma pensiamo agli anziani e ai disabili oltre alle famiglie con i bambini».

No alle strisce blu

E ancora Caterina Melis 74 anni: «Non vogliono fare altri parcheggi? Allora che almeno eliminino le strisce blu e lascino i parcheggi tutti liberi come a Cagliari. Tra l’altro io se dovessi prendere il pullman dovrei fare un giro enorme perché non ho la fermata vicino e d’estate sotto il sole cocente non mi sembra il massimo». Concetto condiviso anche da Giulia Canu 21 anni e Anna Rita Congiu 74, «vanno bene le aree verdi ma si deve trovare il modo di fare anche parcheggi, perché credo che sia un diritto di tutti andare al mare in auto».

Gli operatori

Niente polemiche invece, per ora, da parte dei concessionari rappresentati da Gianni Murru de L’Alta Marea: «Appena ci consegneranno i progetti potremmo fare le nostre valutazioni», dice. «Al momento possiamo dire che hanno accolto le nostre osservazioni ma che, come sapevamo, non riguardano i parcheggi perché fanno parte di un’altra progettazione in capo ai Lavori pubblici. Al momento siamo felici perché l’amministrazione ha collaborato con la categoria per migliorare il progetto». Proprio i titolari delle concessioni la scorsa estate avevano lamentato la carenza di aree di sosta arrivando a proporre al chiusura di una delle 4 corsie per adibirla parcheggio con limite di 30 km orari.

