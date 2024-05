Poetto, il circuito delle stelle 

Con dodici dei primi quindici classificati nella prova di dieci giorni fa a Yokohama e altri atleti con medaglie mondiali e olimpiche in bacheca, basterebbe la gara maschile (ma la femminile non è da meno) a fare della terza tappa delle World Triathlon Series di sabato a Cagliari una gara del massimo livello. Non sarà forse possibile eguagliare il livello dello scorso anno, ma la vicinanza dei Giochi di Parigi potrebbe fare di questa gara (su distanza olimpica) un’occasione in cui testarsi a fondo.

Il percorso

Al Poetto già sono iniziati i preparativi per la terza volta a Cagliari del massimo circuito mondiale del “nuota-pedala-corri” che si disputerà su un tracciato breve (e quindi poco invasivo per il traffico) e collaudato, con la frazione di nuoto davanti alla Quarta fermata. Il quartier generale si appoggerà ancora alla struttura del ristorante “Antica Cagliari” dove venerdì alle 11 il presidente della Fitri (che organizza) Riccardo Giubilei, il vicepresidente di World Triathlon, Ian Howard, e il segretario generale Antonio Arimany, assieme all’assessore al Turismo della Regione, Franco Cuccureddu, presenteranno l’appuntamento nel quale la regia organizzativa non può che essere di Sandro Salerno. Dalle 18.30, nella piazzetta di Palazzo Doglio, cocktail di benvenuto con la Gerardo Di Lella Band.

Gli azzurri

Naturalmente i più attesi saranno gli azzurri. In campo maschile Alessio Crociani, Gianluca Pozzatti, Michele Sarzilla e Nicola Azzano; tra le donne Alice Betto, Bianca Seregni, Ilaria Zane e Verena Steinhauser.

