Poetto, il cantiere slitta a settembre 

Sarebbero dovuti iniziare già in questi mesi estivi, ma l’esigenza di non interferire con il flusso di bagnanti nelle spiagge e di non disturbare la nidificazione di alcune specie del Molentargius, ha fatto slittare l’avvio dei lavori di riqualificazione del secondo e terzo lotto del lungomare Poetto.I cantieri saranno aperti nelle prime settimane di settembre, per proseguire quanto già fatto dalla Bussola al Lido Mediterraneo.

La mappa dei lavori

Gli operai saranno al lavoro sia nel tratto dal Lido Mediterraneo a Margine Rosso, sia in quello opposto, dalla Bussola fino al confine con Cagliari. Anche qui ci saranno la passeggiata, il verde, le piste pedonali e ciclabili e le piazzette.Discorso diverso per la parte che va dalla fontana verso Margine Rosso, dove non c’è passeggiata e si interverrà soltanto per abbellire e riqualificare il bordo strada. L’ok della Regione per il secondo e terzo lotto era già arrivato l’anno scorso, lavori finanziati con nove milioni di fondi Pnrr e destinati a cambiare radicalmente il volto del lungomare cittadino. «I lavori», assicura il sindaco Graziano Milia, «dovrebbero terminare in primavera, e comunque entro l’estate 2026 l’intervento al Poetto potrà dirsi concluso». Anche in questo caso, a fare da filo conduttore al mega intervento saranno nuove passerelle più ampie e spaziose, a creare una promenade per i visitatori del lungomare, nuove piste ciclabili e tanto verde messo a dimora, con arbusti sempreverdi tipici della macchia mediterranea e con la piantumazione della grande pineta lineare.Spazi verdi che però, come già successo nel caso dell’intervento del primo lotto, spazzeranno via le aree di sosta ricavate nei grandi sterrati. Con i lavori nel tratto verso Cagliari, i bagnanti dovranno infatti dire addio anche al grande sterrato di fronte alla Marinella, preso d’assalto ogni anno per assicurarsi un posto in riva al mare.

La penuria di stalli

«Precisiamo», aggiunge Milia, «che i lavori non porteranno via nessun parcheggio regolare. E comunque si cercherà di aumentare le aree di sosta lungo la strada».L’idea dei gestori di chioschi e stabilimenti di ovviare alla carenza di parcheggi chiudendo, almeno nel fine settimana, una carreggiata della strada a quattro corsie in direzione Quartu, per trasformarla in area di sosta non sembra praticabile, perché, dice ancora Milia, «è improponibile dal punto di vista del codice della strada». Anche in questa stagione che si avvicina alla fine, la fame di parcheggi si è fatta sentire con i bagnanti, che spesso per evitare di lasciare le auto nelle strisce blu, hanno posteggiato negli spartitraffico, in curva e a bordo stagno. Ma soprattutto nei posti riservati ai disabili, con un centinaio di sanzioni da parte degli agenti della polizia locale.

