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Comune.
15 luglio 2026 alle 00:49

Poetto, i bagni restano accessibili 

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I bagni pubblici del Poetto e del parco Matteotti restano aperti. Il Comune scongiura la chiusura - dopo la scadenza della proroga a giugno con il cantiere Lavoras - ricorrendo alla soluzione dell’accordo quadro per l’affidamento dei servizi di gestione.

«Si rende necessario garantire il servizio di presidio e custodia di servizi igienici del Poetto, del Margine Rosso, e del parco Matteotti, tramite inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, anche per i mesi di luglio e seguenti, periodo di maggiore affluenza e circolazione di utenti nei luoghi pubblici, in quanto l’interruzione al 30 giugno, comporterebbe un grave disservizio», viene spiegato nella delibera di indirizzo per le Politiche sociali approvata dalla Giunta.

Confermata la presenza di un gruppo di disoccupati impiegati come custodi dei servizi igienici, così come la gestione alla stessa cooperativa sociale che si è occupata del cantiere negli ultimi mesi: «Ha effettuato il servizio dimostrando elevati livelli di professionalità, affidabilità e capacità organizzativa», la motivazione riportata nella delibera di Giunta. Il cantiere si inserisce in un progetto più ampio che punta a garantire accessibilità e fruibilità dei bagni, ma anche a dare un impiego a diversi quartesi alla ricerca di un lavoro.

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