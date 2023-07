Poetto, ecco la fermata “discarica” 

Anche l’inciviltà, al Poetto, si misura in fermate: quelle che ancora valgono in fase di localizzazione e all’imbrunire diventano unità universalmente riconosciuta del degrado fronte mare che tocca il picco la domenica. Perché chiusi gli ombrelloni e messi da parte lettini e asciugamani si apre la rassegna quotidiana della vergogna. Distese di mozziconi di sigaretta ovunque, resti degli spuntini disseminati sulla sabbia, vetro e plastica sparsi qua e là che testimoniano il livello - basso - dei frequentatori cafoni e indignano la parte evoluta di umanità.

Divieti e degrado

Sembra la spiaggia delle contraddizioni, con la sfilza di ordinanze (no fumo, no vetro, no calpestìo dune né plastica) che evidentemente non superano la prova pratica. Perché ogni giorno, non appena il sole inizia a defilarsi insieme ai bagnanti, la civiltà lascia le tracce peggiori del suo passaggio. Con cumuli di rifiuti concentrati soprattutto nel tratto compreso tra la Prima e la Quarta, che paga il prezzo peggiore. L’epilogo di una giornata come tante è racchiuso in centinaia di bottiglie di birra accatastate accanto all’isola ecologica, con quattro contenitori stracolmi dove la differenziata è palese non si usi. Battaglia persa anche quella contro la plastica, primo fattore inquinante dei mari di tutto il mondo. Ormai lo avrebbero dovuto imparare tutti, ma la distesa di bottigliette sbadatamente dimenticate nella battigia ci ricorda che non è una preoccupazione di tutti.

Indignazione

«Una vergogna», dicono in coro i cittadini (civili). «Una vergogna», ribadisce l’assessore all’Ambiente e Politiche del mare Alessandro Guarracino: «Purtroppo, nonostante come amministrazione si facciano tanti sforzi per cercare di preservare l’ambiente, una quota a parte di cittadini o turisti continua a ignorare divieti e ordinanze». Quelle ad esempio, che bandiscono vetro, plastica monouso e di fumare in spiaggia. «È una cosa che ti lascia sgomento, giusto qualche giorno fa abbiamo previsto, con apposita ordinanza, sanzioni sino a 500 euro per chi calpesta le dune, e stiamo anche predisponendo la cartellonistica per offrire un’informazione fisica sul posto, che speriamo possa migliorare la situazione. Ma ovviamente il fenomeno non può essere controllato completamente, è un problema di educazione», precisa. «I controlli della municipale sono quotidiani, certo non è umanamente possibile monitorare cinque chilometri di costa in ogni momento del giorno. Altrettanto quotidianamente, tra le 4 e le 6, la spiaggia viene ripulita dagli operatori».

Discarica serale

Intanto, in una sera come tante, si assiste allo spettacolo - triste - del Poetto che continua a essere deturpato. Per chi se lo fosse perso basta andare in spiaggia attorno alle 21. Orario perfetto per evitare scottature, per godersi il tramonto o fare una sana passeggiata nel posto più bello della città. Tra l’altro senza il problema del parcheggio. Presentarsi alle prime Fermate, magari armati di sacchetto e di buona volontà, per rimediare a quella che ha impedito a chi è arrivato prima di fare pochi passi per gettare i rifiuti negli appositi contenitori. Che sì, può capitare siano pieni, come ieri, ma questa non è sicuramente una buona ragione per abbandonarli dove capita.

