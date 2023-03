Poetto, è subito parcheggio selvaggio «Servono controlli»  

Coi primi giorni di presenza massiccia al Poetto si ripropone un tema già visto: l'occupazione impropria nelle zone limitrofe dei parcheggi per i residenti. Pur segnalati da apposito cartello, vengono utilizzati non solo da chi abita nelle strade vicine alla spiaggia, ma pure da chi non ne ha diritto. «Ci sono due problematiche», spiega Davide Calatri, residente nel quartiere. «La prima è relativa al fatto che, con la segnaletica in vigore da anni, i parcheggi per residenti non sono riconoscibili: prima erano di colore diverso, ora ci sono solo i cartelli e c'è chi non se ne rende nemmeno conto. Poi basterebbe presidiare meglio la zona nei giorni in cui si sa che c'è un afflusso superiore, così chi frequenta abitualmente il Poetto sa che lasciando lì l'auto va incontro a multa certa».

La situazione si ripete - ciclicamente - in strade come via Rodi e via dei Villini, ma è tutta la zona del Poetto a essere interessata, coi bagnanti alla ricerca di parcheggio e se possibile non a pagamento (riducendo ancor di più le opzioni). Questo però va a danno dei residenti, che avrebbero diritto ai posteggi a loro riservati: «Ci sono persone che vivono in zona, soprattutto anziane, che hanno difficoltà oggettive», segnala Calatri. Prigionieri a casa loro o impossibilitati a entrarvi. Gli abitanti hanno più volte richiesto l'intervento dei vigili urbani, ma pure quando si sono presentati poi il problema si è riproposto poco dopo, o si è notato che nei cartelli non c'è il pass. E con l'arrivo del periodo caldo la situazione rischia di peggiorare ulteriormente, soprattutto nei weekend.

RIPRODUZIONE RISERVATA