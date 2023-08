Poetto e litorale, parcheggi a pagamento sino a fine settembre 

Saranno attivi ancora fino al 30 settembre i parcheggi a pagamento distribuiti al Poetto e in alcune zone del litorale come Kal’e Moru e Mari Pintau. Contrariamente all’anno scorso infatti si è deciso di prorogare la scadenza delle strisce blu che lo scorso anno era invece fissata al 15 settembre.

Così anche nelle prossime settimane, chi arriverà in spiaggia e non troverà spazio nei parcheggi liberi dovrà pagare il ticket dove peraltro le tariffe sono le stesse: 3 euro per mezza giornata e cinque per una intera. D’altronde si era iniziati pure prima del venti giugno, ad inizio del mese.

La presenza delle strisce blu non è servita comunque a scongiurare la sosta selvaggia. Chi non trova un posteggio, pur di assicurarsi un posto in spiaggia fa quello che vuole. Soprattutto domenica, auto in doppia fila, parcheggi disabili occupati da chi non ne ha diritto e auto ovunque sugli spartitraffico, in curva. Più volte sono arrivati anche i vigili che hanno fatto qualche multa, cercando di essere clementi vista la penuria di aree di sosta. «Spero che l’anno prossimo cambia qualcosa», commenta Valentina Spiga».

