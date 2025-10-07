Poetto, demanio ai saldi ma sotto schiaffo 

La media dei canoni demaniali sarebbe appena sufficiente per pagare l’affitto di un posto auto in centro. Chioschetti, baretti e stabilimenti balneari del Poetto godono di costi modesti per poter usufruire della spiaggia dei cagliaritani. Si va da un minimo di 293 sino 9.270 euro al mese. Su tutti i 32 gestori pende la spada di Damocle della scadenza dell’autorizzazione, fissata per il 30 settembre del 2027. Anche se – ipotizzando gli stratagemmi della politica italiana – la data, come successo altre volte, potrebbe slittare.
a pagina 18