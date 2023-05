Poetto, da oggi via alla sosta a pagamento  

Da oggi scatta la sosta a pagamento nel lungomare Poetto: con venti giorni in anticipo rispetto agli ultimi anni e per un’ora in più.

Una novità introdotta con il via libera alle modifiche del contratto per il servizio di sosta a pagamento in città, richieste da Abaco - la società che gestisce il servizio - per via della riduzione degli incassi durante l’emergenza Covid. «Il nostro litorale è molto frequentato per tutta la stagione più calda, dalla mattina alla sera», aveva spiegato l’assessora alla Viabilità Barbara Manca nei giorni scorsi, «si è pertanto deciso di ampliare il periodo di sosta a pagamento dall’1 giugno al 30 settembre, circa un mese in più rispetto agli anni precedenti, e di estendere l’orario di sosta di un’ora, sino alle 19 anziché alle 18». Decisione che ha subito fatto storcere il naso a qualche cittadino e operatore del litorale. Fra le novità c’è anche il fatto che gli ausiliari del traffico potranno sanzionare chi parcheggia negli stalli riservati ai disabili, sulle strisce pedonali e sui marciapiedi.

