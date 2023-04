Poetto, create tre isole per le alghe  

I bagnanti che nelle prossime settimane affolleranno il litorale quartese non dovranno fare i conti con le fastidiose alghe che ricoprono la sabbia e la battigia finendo fin dentro l’acqua.

La De Vizia, con netto anticipo, ha iniziato le bonifiche della posidonia. Le alghe non saranno conferite in discarica, dal momento che questo comporterebbe la rimozione anche di notevoli quantità di sabbia, ma saranno solo spostate e accumulate in tre punti specifici, individuati appositamente: due al Poetto e uno a Margine Rosso nei pressi dell’ex campeggio Tamarix, nel tratto di spiaggia davanti al ristorante Mc Donald’s . Questo consentirà appunto di tenere la spiaggia pulita senza creare disagi ai frequentatori e nello stesso tempo di mantenere in loco la posidonia che ha una grande importanza ecologica perché utile alla riproduzione per molte specie e alla difesa naturale delle coste dall’erosione.

Intanto sono state reinstallate anche le Ecobeach, le isole ecologiche per la raccolta differenziata di carta, vetro, plastica e secco che aiuteranno i cittadini e i turasti a tenere pulite le spiagge pulite. Come lo scorso anno sono in legno con una copertura e con appositi scomparti per ogni tipologia di rifiuto.

Nei giorni scorsi ha preso il via anche la pulizia dell’arenile, che dal primo maggio diventerà giornaliera e vedrà entrare in azione trattori e pulispiaggia che rimesteranno la sabbia per eliminare anche eventuali tracce di vetro molto pericolose per i bagnanti.

