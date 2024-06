Poetto, bus notturni ma solo a metà 

Dopo le proteste per l’istituzione dei bus notturni soltanto il sabato, sul fronte trasporti le cose migliorano con il periodo estivo. Il Ctm infatti ha annunciato il prolungamento degli orari delle linee PF e PQ che collegano la città al litorale, del Qs e anche delle linee 30 e 31 che passano per viale Marconi e per Quartucciu e Selargius.

Ma i più giovani che a Cagliari trascorrono le sere d’estate si aspettavano ben altro: «Hanno allungato gli orari, ma comunque il bus non passa più tardi dell’una , quindi sei costretto lo stesso o a tornare a casa prima o a trovare un passaggio», dicono.

Cosa cambia

In base ai nuovi orari il PF avrà l’ultima corsa alle ore 00.40 da piazza Matteotti a Cagliari, la linea 30 avrà corse alle 23.30 e 00.30 da piazza Matteotti e 23.57 e 00.56 da via Brigata Sassari dal lunedì al venerdì. Per la 30 R corse alle 23.10 e 00.30 da Matteotti e alle 23:50 e 01:10 da piazza IV Novembre ma solo nei festivi.

Non è tanto, ma d’inverno va pure peggio: l’ultima corsa è quella del PF che dal litorale raggiunge Cagliari alle 23.44. Con tutti gli altri mezzi va ancora peggio: il 30 da Cagliari a Quartu viaggia per l’ultima volta alle 22,30 e nel percorso inverso alle 23. Da Cagliari a Flumini ultimo giro con il PF alle 22,50 mentre il PQ da Cagliari a Quartu fa l’ultima corsa alle 22,10 e nel percorso inverso alle 22,50. Non va certo meglio con il QEX la nuova linea diretta Cagliari-Quartu e viceversa che fa gli ultimi viaggi rispettivamente alle 22,55 e alle 23,19.

Le proteste

«Si sa che i ragazzi d’estate escono fino a tardi e un bus fino alle 5 del mattino non può bastare solo il sabato. Servono altri collegamenti fino alle 5 del mattino anche nei giorni feriali, almeno d’estate», dice Carla Matta, mamma residente nella zona di Quartello. Marta ha 17 anni e le serate le trascorre al Poetto «ma dobbiamo metterci d’accordo prima con gli amici per trovare un passaggio perché comunque quando finisce la serata il pullman non c’è. Almeno quello che dal Poetto va al centro di Quartu dovrebbero metterlo a tutte le ore».

La petizione online

Per avere i bus notturni tutto l’anno era stata promossa anche una petizione sul web che aveva raccolto centinaia di firme. Questo anche a seguito dei tanti incidenti che si erano verificati nelle ore notturne a danno soprattutto di ragazzi. E proprio per questo il Ctm aveva messo su strada il bus fino alle 5 del mattino, con vigilantes a bordo, ma solo il sabato.

RIPRODUZIONE RISERVATA