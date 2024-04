Poetto, anziano trovato morto in mare 

La notizia che non avrebbero voluto mai ricevere è arrivata alla fine della mattinata di ieri. I familiari di Salvatore Tesi, 70 anni di San Sperate, hanno così scoperto che il corpo trovato senza vita qualche ora prima nel mare sotto la Sella del Diavolo, a Cagliari, era quello del loro caro: di lui non avevano più notizie dal giorno prima e le ricerche, scattate immediatamente dopo il suo allontanamento, non sono purtroppo servite. È stato un canoista a notare qualcosa in mare, a poca distanza dal porticciolo di Marina Piccola e a dare l’allarme. Il corpo è stato poi recuperato dai vigili del fuoco e dai militari della Capitaneria intervenuti con i loro mezzi navali. Non aveva documenti né telefono cellulare. La notizia del ritrovamento del corpo, che non aveva alcun segno di violenza, si è sparsa e si è pensato potesse essere proprio il settantenne, riconosciuto poi da un figlio arrivato disperato nella sede della Guardia Costiera cagliaritana, davanti al porto di via Roma.

L’allarme

L’intervento dei vigili del fuoco, con i loro mezzi navali, e dei militari della Capitaneria è scattato dopo la chiamata arrivata da un’imbarcazione: un canoista ha notato qualcosa galleggiare in mare, nel tratto sotto la Sella del Diavolo vicino ai frangiflutti di Marina Piccola, e quando ha capito che si trattava del corpo di una persona, non riuscendo a chiamare con il proprio telefono cellulare, ha raggiunto una barca per far dare l’allarme. Sono stati i vigili del fuoco del distaccamento nautico e di quello portuale a recuperare il cadavere e affidarlo ai militari della Guardia Costiera, presenti con un loro gommone. Come disposto dal pm di turno, Andrea Massidda, il corpo senza vita dell’uomo – che indossava un pantalone e una maglietta – è stato portato nella banchina davanti alla sede della Capitaneria, in piazza Deffenu.

Medico legale

Qui il medico legale non ha riscontrato segni di violenza sul corpo dell’uomo che probabilmente si trovava in mare da diverso tempo. Il perché sia finito in acqua non è stato ancora accertato: potrebbe aver avuto un malore o essere caduto accidentalmente. Intanto erano già scattati gli accertamenti per risalire all’identità dell’uomo: non aveva documenti, né telefono cellulare. Si è pensato, vista l’età, che potesse essere l’anziano scomparso dal giorno prima da San Sperate (dopo la denuncia dei familiari erano scattate le ricerche da parte delle forze dell’ordine e della protezione civile che non avevano portato però ad alcun risultato). Uno dei figli è stato contattato attraverso i carabinieri: è stato lui a fare il triste e doloroso riconoscimento. Solo in quel momento la vittima ha avuto così un nome: Salvatore Tesi, conosciuto nella sua cittadina con il nome di Pino. Da una settimana aveva perso la moglie Vitalia: sabato scorso c’era stato il funerale. Non si è capito come abbia raggiunto Cagliari e poi il porticciolo di Marina Piccola. Il corpo del settantenne, come disposto dal magistrato di turno, è stato restituito ai parenti.

