Poetto affollato ma senza isole ecologiche 

Il calendario e il meteo non giocano a favore. È autunno ma le spiagge sono affollate come d’estate e quindi la rimozione delle isole ecologiche al Poetto e nel litorale, diventa un problema.

La De Vizia le ha portate via per conservarle in vista della prossima stagione e così chi arriva sull’arenile per godersi ancora questi giorni di sole infinito, getta cartacce e quello di cui si deve sbarazzare nella sabbia o nella passeggiata. Per questo il Comitato di Margine Rosso ha inviato una lettera in Comune chiedendo che le isole ecologiche restino attive tutto l’anno.

«La stagione estiva è finita, ma non l'afflusso di persone verso le spiagge» spiega il presidente del Comitato Emanuele Contu, «un ottobre con temperature sui 25/30 gradi non era prevedibile, lo era invece il continuo via vai di persone che frequenta la spiaggia di Margine Rosso e le altre non solo in estate ma durante tutto l'anno. Purtroppo i raccoglitori invece, son solo stagionali, come se i rifiuti passata l'estate non si buttassero più. Proprio perché la spiaggia è frequentata tutto l'anno dovrebbero esser fissi».

La rimozione dei contenitori nel periodo invernale era stata decisa per scongiurare gli attacchi vandalici. Stessa cosa che era stata fatta in passato anche per i bagni che erano stati distrutti e resi inservibili.

