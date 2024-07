«Poetto addio, qui è molto meglio»  

L'altro Poetto è decisamente meno affollato: niente grida né il rischio di chiudere gli occhi e poi riaprirli con un ombrellone piazzato a un centimetro dal cranio; che già questa sarebbe una motivazione valida per decidere di andare lì, dove gli altri non vanno. Così qualcuno si pone pure il problema concretissimo: «Ma se scrivete di questo posto finisce che si riempie. Siate cortesi, non fornite troppe indicazioni», dice l'uomo con padre Pio sull'avambraccio destro e indaffaratissimo a dialogare con un gabbiano.

Scongiurata pure l'eventualità di dover attendere per il servizio al tavolo, che non c'è. In realtà manca anche molto altro, tipo un bagnino. Ma nelle due spiaggette di Sant'Elia, dove la gente da quando nasce impara ad arrangiarsi, si sopperisce alle più classiche mancanze: allora ecco che si va di teloni ombreggianti e pranzo fai da te. Con la teglia di melanzane alla parmigiana che fa subito grande famiglia e se chiudi gli occhi ti sembra d'essere a casa pure tu.

Militari e habituè

Non è il massimo del romanticismo, il muro di filo spinato dell'area militare che costeggia la prima spiaggia, quella della diga, zona stadio e parcheggio “cuore”, «basta non guardarlo», taglia corto Carlo Boi che manco a dirlo si è piazzato la seggiolina direzione infinito. Cinquanta persone circa, età media sui settanta, fatta eccezione per i due bambini intenti a tirar su un castello con le palle di posidonia perché la sabbia non è che abbondi. Un centinaio di metri, dove tutti si conoscono e quando si vede una faccia nuova non è che si esulti proprio.

Questione di spazio, non certo mancanza di ospitalità. «È un posto tranquillo, c'è parcheggio e niente ressa come al Poetto», osserva Roberto Floris, ex poliziotto ambientale, 69 anni, che se lo lasci parlare ti elenca le discariche degli ultimi 50. Ma prontamente indirizzato eccolo perdersi nei ricordi: «Sono della Palma, vengo qui da quando ero bambino. A quei tempi c'era anche un chiosco, con signor Franceschi che vendeva bibite e gelati». Resiste Chiara Serra, 71anni, residente del rione dai mille contrasti ed eccessi, che se lo guardi con gli occhi sul mare ti sembra di essere in zona via Milano. «Arrivo alle sette, faccio un'ora e venti di acquagym e poi prendo un po' di sole. Si sta benissimo». E a colpo d'occhio viene da pensare che abbia ragione.

Birra e lasagne

La tranquillità è identica a quella che si respira nell'altra spiaggia del quartiere. Un piccolo angolo di paradiso separato dal resto del mondo da una lunga strada sterrata; roba per pochi intimi, anche in questo caso, sotto l'ombra della torre del prezzemolo - che un tempo doveva difendere i sardi dai francesi - e dove il benvenuto è dato da un cartello del Comune: “Attenzione, balneazione non sicura per mancanza di apposito servizio di salvataggio”. Problema evidentemente di poco conto per chi sembra soffermarsi più su ciò che c'è: «Questo è il paradiso», esclama Sergio Loi, 79 anni portati con disinvoltura e l'ombrellone rossoblù che ci sta sempre un “Forza Cagliari”. Ed è così sentito che pure il chihuahua del vicino abbaia per assenso. Nella zona rocce, sparito il cartello di divieto per rischio crolli, ci si dedica alla pesca, accanto è un'inflazione di settimane enigmistiche con aiuto da casa. E allora lo senti il signore rosso come la seggiolina che ricorre al sapere altrui, mentre la moglie entra in acqua con tre amiche e quando esce è ora di pranzo: panini, pasta fredda e l'immancabile anguria che da sola fa estate.

Tutto riposto nella borsa frigo bifamiliare. Perché qui, dove lo spirito è quello della famiglia allargata, si va avanti col baratto: e finisce che le lasagne della donna accanto vengano scambiate con la birra ghiacciata.

