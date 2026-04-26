Poetry Slam: vince Nieddu seconda Loche 

È Roberto Nieddu di Burgos a salire sul primo gradino del podio del BoloSlam. Dopo un testa a testa e uno spareggio con Valentina Loche di Orani, che si attesta sulla seconda posizione, Nieddu si classifica per le finali regionali del Poetry Slam Sardegna. I versi brillanti e irriverenti delle sue ottave in sardo hanno colpito la giuria popolare e il numeroso pubblico accorso a Bolotana. Uno spareggio ha caratterizzato anche altri gradini del podio premiando al terzo posto il poeta sassarese Tyfya e riservando a Silvia Piana, di Sorso, il premio della critica.

L’iniziativa è stata organizzata dal gruppo “Leggi che ti passa”, maestra di cerimonie Isabella Gramai e spazi musicali di Dj Inferiales. «Grazie al supporto del coordinamento Poetry Slam Sardegna possiamo dire che questo primo appuntamento con il BoloSlam sia riuscitissimo e pensiamo già a una nuova edizione».

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