Poetry Slam, in vetta Luca Sedda 

Luca Sedda di Gavoi vince la seconda edizione del Bette Poetry Slam organizzato dal Poetry Slam Sardegna, sezione sarda della Lips (Lega italiana Poetry Slam), proposto nei giorni scorsi al circolo Ubisti di Nuoro. grazie ai componimenti “Mutos a s’andira pro sa paghe e sa Palestina” e “Una carezza silenziosa di madre” sul dramma dei migranti.

Secondo Ceppo Spento di Sassari (andrà alle fasi finali, Sedda già qualificato). Terze classificate Tiziana Mura di Gavoi e Valentina Loche di Orani completano il podio decretato dalla giuria popolare scelta - secondo la regola del Poetry Slam - tra il pubblico che ha valutato le performance con solo voce e corpo a dare anima ai testi scritti di proprio pugno, senza limiti di tema, forma e lingua e l’uso di oggetti scenici e accompagnamenti musicali. In gara anche Maurizio Fadda e Francesco Mura di Nuoro, Anna Cidu e Antonietta Puggioni di Gavoi, Marco Buffa di Bitti, Ida Pranteddu di Aritzo, Terri Melon di Cagliari. Hanno ricevuto in omaggio il libro “Poesias iscrittas in Ruju” del poeta Gonario Tilocca di Burgos.La serata è stata animata da Giovanni Salis con Roberto Nieddu notaio di gara. Premio speciale della critica ad Anna Cidu per l’intensa interpretazione dei suoi componimenti “Minnedda mia” e “Noche de luna”.

RIPRODUZIONE RISERVATA